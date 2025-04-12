12 квітня - день перевірки на міцність: що принесе ця субота і як не наробити помилок

Прогноз астропогоди на 12 квітня

"Енергія доби сприятиме розкриттю джерел знань. Справи несуть повну інформацію про їх завершення, вони будуть просуватися, не потребуючи великого напруження для успішного фіналу", - розповіла Соловйова.

"Може з’явитись туга, печаль, меланхолія, позбавитися від яких допоможуть корисні справи або фізичні навантаження. Ефективно проводити колективні заходи", - додала вона.

12 квітня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми.

"Саме у суботу багато хто приводить до ладу всі справи, поповнює запаси їжі, прибирає вдома або ж навпаки - навмисно виключає будь-яку діяльність. Кожен цього дня виконує якісь зобов’язання перед собою чи перед іншими", - зазначила Соловйова.

Цього дня астролог радить бути працьовитими, відмовитися від брехні та допомагати людям. А ще варто займатися домашніми справами, самовдосконаленню, дотримуватися режиму, дбайливо, з повагою ставтеся до свого та чужого часу.

"До 19:12, 12 квітня, Сонце буде у руйнівному градусі Овну. Руйнівний градус – це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Він приносить випробування на міцність, витривалість та витримку", - розповіла астролог.