12 апреля - день проверки на прочность: что принесет эта суббота и как не наделать ошибок

Прогноз астропогоды на 12 апреля

"Энергия суток будет способствовать раскрытию источников знаний. Дела несут полную информацию об их завершении, они будут продвигаться, не требуя большого напряжения для успешного финала", - рассказала Соловьева.

"Может появиться тоска, печаль, меланхолия, избавиться от которых помогут полезные дела или физические нагрузки. Эффективно проводить коллективные мероприятия", - добавила она.

12 апреля - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы.

"Именно в субботу многие приводят в порядок все дела, пополняют запасы еды, убирают дома или же наоборот - намеренно исключают любую деятельность. Каждый в этот день выполняет какие-то обязательства перед собой или перед другими", - отметила Соловьева.

В этот день астролог советует быть трудолюбивыми, отказаться от лжи и помогать людям. А еще стоит заниматься домашними делами, самосовершенствованию, соблюдать режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени.

"До 19:12, 12 апреля, Солнце будет в разрушительном градусе Овна. Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость. Он приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку", - рассказала астролог.