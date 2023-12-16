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12 шагов, которые нужно сделать уже сейчас, чтобы добиться финансового успеха в 2024 году

Суббота 16 декабря 2023 09:03
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12 шагов, которые нужно сделать уже сейчас, чтобы добиться финансового успеха в 2024 году Как добиться финансового успеха в следующем году (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Наталья Рудевич

Чтобы добиться финансового успеха в следующем году, нужно менять свои привычки уже сейчас - контролировать собственные расходы, грамотно формировать бюджет и инвестировать.

О том, какие 12 шагов помогут добиться финансового успеха в следующем году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию финансиста Натальи Рудевич в Instagram.

Как добиться финансового успеха в следующем году

"А вы знаете, что уже сейчас закладываете основу своего финансового благополучия в 2024 году? И если вы хотите, чтобы он прошел по-другому, то начинайте действовать прямо сейчас, не дожидаясь 1 января. А те из вас, кто выполнит все 12 пунктов, непременно почувствует скорые изменения в своих финансах", - пишет Рудевич.

Что следует сделать прямо сейчас:

  • отложите 1000 грн
  • зайдите в приложение банка и купите 100 долларов
  • прочтите любую финансовую новость
  • обсудите с коллегой за обедом, ведет ли он(а) бюджет
  • запишите текущие расходы
  • запишитесь на бесплатный вебинар или посмотрите прямой эфир на тему финансов
  • подсчитайте недели до следующего отпуска и прикиньте, сколько нужно откладывать в неделю, чтобы накопить необходимую сумму в срок
  • запишите 5 вещей, которые вы хотели бы делать на пенсии (отдыхать в санатории, делать укладку в салоне, пить кофе в кафе) и просчитайте необходимый бюджет
  • посмотрите выступление на TED об ограничении потребления (Less stuff, more happiness)
  • придумайте, как заработать 3 тыс. грн до конца недели
  • сосчитайте, сколько вы зарабатываете за час, а сколько будет в год?
  • запишите 30 вариантов фразы "Деньги - это…"

12 шагов, которые нужно сделать уже сейчас, чтобы добиться финансового успеха в 2024 годуЧто должен знать финансово грамотный человек (скриншот)

Раньше мы писали о том, как грамотно сформировать свой бюджет на зиму.

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