12 шагов, которые нужно сделать уже сейчас, чтобы добиться финансового успеха в 2024 году
Чтобы добиться финансового успеха в следующем году, нужно менять свои привычки уже сейчас - контролировать собственные расходы, грамотно формировать бюджет и инвестировать.
О том, какие 12 шагов помогут добиться финансового успеха в следующем году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию финансиста Натальи Рудевич в Instagram.
Как добиться финансового успеха в следующем году
"А вы знаете, что уже сейчас закладываете основу своего финансового благополучия в 2024 году? И если вы хотите, чтобы он прошел по-другому, то начинайте действовать прямо сейчас, не дожидаясь 1 января. А те из вас, кто выполнит все 12 пунктов, непременно почувствует скорые изменения в своих финансах", - пишет Рудевич.
Что следует сделать прямо сейчас:
- отложите 1000 грн
- зайдите в приложение банка и купите 100 долларов
- прочтите любую финансовую новость
- обсудите с коллегой за обедом, ведет ли он(а) бюджет
- запишите текущие расходы
- запишитесь на бесплатный вебинар или посмотрите прямой эфир на тему финансов
- подсчитайте недели до следующего отпуска и прикиньте, сколько нужно откладывать в неделю, чтобы накопить необходимую сумму в срок
- запишите 5 вещей, которые вы хотели бы делать на пенсии (отдыхать в санатории, делать укладку в салоне, пить кофе в кафе) и просчитайте необходимый бюджет
- посмотрите выступление на TED об ограничении потребления (Less stuff, more happiness)
- придумайте, как заработать 3 тыс. грн до конца недели
- сосчитайте, сколько вы зарабатываете за час, а сколько будет в год?
- запишите 30 вариантов фразы "Деньги - это…"
Что должен знать финансово грамотный человек (скриншот)
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