12 шагов, которые нужно сделать уже сейчас, чтобы добиться финансового успеха в 2024 году

Чтобы добиться финансового успеха в следующем году, нужно менять свои привычки уже сейчас - контролировать собственные расходы, грамотно формировать бюджет и инвестировать.

О том, какие 12 шагов помогут добиться финансового успеха в следующем году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию финансиста Натальи Рудевич в Instagram .

Что должен знать финансово грамотный человек (скриншот)

Что следует сделать прямо сейчас:

"А вы знаете, что уже сейчас закладываете основу своего финансового благополучия в 2024 году? И если вы хотите, чтобы он прошел по-другому, то начинайте действовать прямо сейчас, не дожидаясь 1 января. А те из вас, кто выполнит все 12 пунктов, непременно почувствует скорые изменения в своих финансах", - пишет Рудевич.

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