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12 коротких загадок, відповіді на які можуть дати лише найкмітливіші

Загадки на логіку "прокачують" мозок (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Загадки завжди привертали увагу та розбурхували уяву. І багато людей із задоволенням та завзяттям готові вирушати в інтелектуальну подорож, де можна випробувати свою кмітливість та логіку.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам 12 простих загадок, відгадати які зможуть лише найвинахідливіші. Готові прийняти виклик і довести гостроту свого розуму? Тоді - поїхали!

Цікаві короткі загадки 

1. Що може жити на папері, але помре у воді?

2. Поклади мене на бік - і я стану всім. Розділи мене навпіл, і я стану нічим. Що я таке?

3. Що знаходиться у центрі Торонто?

4. Чоловік кличе свого собаку з протилежного берега річки. Собака перетинає річку, зовсім не змочившись. Як таке можливо, якщо пес не користувався ані мостом, ані човном?

5. Якщо мене кинути, я обов'язково розіб'юся, але якщо мені усміхнутися - усміхнусь у відповідь. Що я таке?

6. Щобільше їх робиш - то більше залишаєш позаду. Що це?

7. Що йде через міста й поля, але ніколи не рухається?

8. Діалог. - Вона червона? - Ні, чорна. - А чому вона зараз біла? - Бо ще зелена. Про що йдеться?

9. Яке слово починається із трьох літер "к" і закінчується однією "о"?

10. Що подорожує світом, залишаючись у кутку?

11. Є у зуба і в дерева. Що це?

12. Що може вказувати у будь-якому напрямку, але не може досягти пункту призначення самостійно?

Люди люблять розгадувати загадки (ілюстративне фото: pixabay.com)

Відповіді на загадки 

  1. Вогонь
  2. Цифра 8
  3. Літера "о"
  4. Річка замерзла, тому пес просто перейшов на інший берег по льоду
  5. Дзеркало
  6. Кроки
  7. Дорога
  8. Смородина
  9. Трико
  10. Марка
  11. Корінь
  12. Палець

Нагадаємо, раніше ми пропонували вам загадки на логіку, які допоможуть розвинути кмітливість.

Спробуйте також розгадати карколомну ілюзію та знайти приховане число за 17 секунд, або ж порахувати, скільки трикутників "ховаються" у квадраті.

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