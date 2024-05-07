12 коротких загадок, відповіді на які можуть дати лише найкмітливіші

Цікаві короткі загадки

1. Що може жити на папері, але помре у воді?

2. Поклади мене на бік - і я стану всім. Розділи мене навпіл, і я стану нічим. Що я таке?

3. Що знаходиться у центрі Торонто?

4. Чоловік кличе свого собаку з протилежного берега річки. Собака перетинає річку, зовсім не змочившись. Як таке можливо, якщо пес не користувався ані мостом, ані човном?

5. Якщо мене кинути, я обов'язково розіб'юся, але якщо мені усміхнутися - усміхнусь у відповідь. Що я таке?

6. Щобільше їх робиш - то більше залишаєш позаду. Що це?

7. Що йде через міста й поля, але ніколи не рухається?

8. Діалог. - Вона червона? - Ні, чорна. - А чому вона зараз біла? - Бо ще зелена. Про що йдеться?

9. Яке слово починається із трьох літер "к" і закінчується однією "о"?

10. Що подорожує світом, залишаючись у кутку?

11. Є у зуба і в дерева. Що це?

12. Що може вказувати у будь-якому напрямку, але не може досягти пункту призначення самостійно?

Люди люблять розгадувати загадки (ілюстративне фото: pixabay.com)

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