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12 коротких загадок, ответы на которые могут дать только самые сообразительные

Загадки на логику "прокачивают" мозг (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Загадки всегда привлекали внимание и будоражили воображение. И многие с удовольствием и рвением готовы отправляться в интеллектуальное путешествие, где можно испытать свою сообразительность и логику.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам 12 простых загадок, отгадать которые смогут только самые сообразительные. Готовы принять вызов и доказать остроту своего ума? Тогда - поехали!

Интересные короткие загадки

1. Что может жить на бумаге, но умрет в воде?

2. Положи меня на бок - и я стану всем. Раздели меня пополам, и я стану ничем. Что я такое?

3. Что находится в центре Торонто?

4. Мужчина зовет свою собаку с противоположного берега реки. Собака пересекает реку, совсем не намокнув. Как это возможно, если пес не пользовался ни мостом, ни лодкой?

5. Если меня бросить, я обязательно разобьюсь, но если мне улыбнуться - улыбнусь в ответ. Что я такое?

6. Чем больше их делаешь - тем больше оставляешь позади. Что это?

7. Что идет через города и поля, но никогда не двигается?

8. Диалог. - Она красная? - Нет, черная. - А почему она сейчас белая? - Потому что еще зеленая. О чем идет речь?

9. Какое слово начинается с трех букв "к" и заканчивается одной "о"?

10. Что путешествует по миру, оставаясь в углу?

11. Есть у зуба и у дерева. Что это?

12. Что может указывать в любом направлении, но не может достичь пункта назначения самостоятельно?

Люди любят разгадывать загадки (иллюстративное фото: pixabay.com)

Ответы на загадки

  1. Огонь
  2. Цифра 8
  3. Буква "о"
  4. Река замерзла, поэтому пес просто перешел на другой берег по льду
  5. Зеркало
  6. Шаги
  7. Дорога
  8. Смородина
  9. Трико
  10. Марка
  11. Корень
  12. Палец

Напомним, ранее мы предлагали вам загадки на логику, которые помогут развить смекалку.

Попробуйте также разгадать головокружительную иллюзию и найти скрытое число за 17 секунд, или же посчитать, сколько треугольников "прячутся" в квадрате.

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