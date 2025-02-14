12 фраз, которые укрепляют брак и делают отношения счастливее

Слова имеют огромную силу. Они могут ранить, а могут укреплять отношения, создавая атмосферу доверия, поддержки и любви.

Какие 12 фраз, которые стоит чаще говорить партнеру, чтобы ваш брак становился крепче, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

"Я люблю тебя"

Простые, но самые важные слова. Не ждите особого момента - говорите их просто так, искренне, каждый день.

"Спасибо тебе"

"Благодарность за большие и маленькие вещи показывает, что вы цените партнера. Это может быть даже за обычную чашку чая или тёплое слово в нужный момент", - объясняет эксперт.

"Ты для меня важен/важна"

Когда люди живут вместе долго, им кажется, что это и так очевидно. Но партнеру важно слышать, что он не просто рядом, а имеет значение.

"Мне хорошо с тобой"

Это больше, чем "я тебя люблю". Это о том, что вы не просто любите, а еще и наслаждаетесь совместным временем.

"Как ты себя чувствуешь?"

Искренняя заинтересованность в состоянии партнёра показывает, что вы не только вместе, но и внимательны друг к другу.

"Я понимаю тебя"

"Чувство, что тебя слышат и понимают, - одна из главных составляющих счастливых отношений. Даже если вы не согласны с партнером, признайте его эмоции", - отмечает коуч.

"Я тебе доверяю"

Доверие - это фундамент брака. Эти слова укрепляют уверенность в том, что вы команда.

"Ты очень важен/важна для меня"

Люди хотят знать, что их не просто любят, а что их присутствие делает жизнь партнёра лучше.

"Я тобой горжусь"

Каждому приятно знать, что его достижения замечают и ценят. Даже если это маленькая победа, скажите об этом.

"Мне с тобой легко"

"Это означает, что вы можете быть собой, не боясь осуждения или недоразумения", - говорит специалист.

"Давай сделаем что-то вместе"

Совместные впечатления и время, проведенное вдвоем, - вот что укрепляет отношения.

"Я всегда на твоей стороне"

В отношениях важно знать, что даже в сложные времена вас поддержат и поймут.

"Не стесняйтесь говорить о своих чувствах. Ведь слова - это тот инструмент, который может сделать ваш брак счастливее каждый день", - резюмирует Виталий Курсик.