12 фраз, которые укрепляют брак и делают отношения счастливее
Слова имеют огромную силу. Они могут ранить, а могут укреплять отношения, создавая атмосферу доверия, поддержки и любви.
Какие 12 фраз, которые стоит чаще говорить партнеру, чтобы ваш брак становился крепче, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
"Я люблю тебя"
Простые, но самые важные слова. Не ждите особого момента - говорите их просто так, искренне, каждый день.
"Спасибо тебе"
"Благодарность за большие и маленькие вещи показывает, что вы цените партнера. Это может быть даже за обычную чашку чая или тёплое слово в нужный момент", - объясняет эксперт.
"Ты для меня важен/важна"
Когда люди живут вместе долго, им кажется, что это и так очевидно. Но партнеру важно слышать, что он не просто рядом, а имеет значение.
"Мне хорошо с тобой"
Это больше, чем "я тебя люблю". Это о том, что вы не просто любите, а еще и наслаждаетесь совместным временем.
"Как ты себя чувствуешь?"
Искренняя заинтересованность в состоянии партнёра показывает, что вы не только вместе, но и внимательны друг к другу.
"Я понимаю тебя"
"Чувство, что тебя слышат и понимают, - одна из главных составляющих счастливых отношений. Даже если вы не согласны с партнером, признайте его эмоции", - отмечает коуч.
"Я тебе доверяю"
Доверие - это фундамент брака. Эти слова укрепляют уверенность в том, что вы команда.
"Ты очень важен/важна для меня"
Люди хотят знать, что их не просто любят, а что их присутствие делает жизнь партнёра лучше.
"Я тобой горжусь"
Каждому приятно знать, что его достижения замечают и ценят. Даже если это маленькая победа, скажите об этом.
"Мне с тобой легко"
"Это означает, что вы можете быть собой, не боясь осуждения или недоразумения", - говорит специалист.
"Давай сделаем что-то вместе"
Совместные впечатления и время, проведенное вдвоем, - вот что укрепляет отношения.
"Я всегда на твоей стороне"
В отношениях важно знать, что даже в сложные времена вас поддержат и поймут.
"Не стесняйтесь говорить о своих чувствах. Ведь слова - это тот инструмент, который может сделать ваш брак счастливее каждый день", - резюмирует Виталий Курсик.
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