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12 чи 13: астроном пояснив, скільки насправді є Зодіакальних сузір'їв

Скільки насправді є Зодіакальних сузір'їв (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

На початку осені у мережі поширювали інформацію про те, що начебто NASA планує додати 13-те сузір'я до Зодіаку. Це викликало хвилю обговорень серед українців щодо того, чи зміняться знаки Гороскопа і скільки їх тепер - 12 чи 13?

РБК-Україна розпитала завідувача лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Івана Крячка про те, скільки ж насправді є Зодіакальних сузір'їв.

Скільки насправді є Зодіакальних сузір'їв

"На жаль, інформація дуже спотворена. NASA насправді нікуди нічого не вносила. Вони говорили про те, що є 13-те сузіря, через яке пролягає річний шлях Сонця. Світило проходить коло на небесній сфері, яке ще називають екліптикою, і дійсно перетинає 13 сузірїв", - каже науковець.

При цьому він наголосив, що Зодіакальних сузірїв є 12 і знаків Зодіаку теж 12. 13-те не належить до Зодіакальних, хоча воно й лежить на екліптиці.

"Тому нічого не змінилося в плані астрології - хай люди заспокояться, їхні знаки нікуди не ділися. Хоча астрологія не є наукою", - додав Крячко.

Чому Змієносець не став Зодіакальним знаком

"Пояснити, чому Змієносець не став зодіакальним знаком - просто. Цей поділ відбувався десь 2 тис. років тому. Змієносець хоч і велике за площею сузіря, але воно слабке і немає яскравих зір. А поряд з ним виразний Скорпіон із зорею Антарес - суперником Марса червоного кольору. А з іншого боку - Терези. Вони хоч і не дуже яскраві, але фігура виразна. А от Змієносець - ні, тому його обійшли увагою", - пояснив астроном.

Ось так виглядає сузір'я Змієносця (фото: meteorologiaenred.com)

Що відомо про сузір'я Змієносця

Ідея тринадцятого знаку Зодіаку виникла ще в 1970 році. Тоді астролог Стівен Шмідт запропонував 14-знаковий Зодіак, включаючи також Кита як знак. А от Зодіак з 13-ма знаками був проголошений астрологами Вальтером Бергом та Марком Ядзакі у 1995 році.

Додамо також, що Сонце перебуває в Змієносці з 30 листопада по 17 грудня. Найяскравіша його зоря називається Расальхаг. Сузір'я Змієносця зображають у вигляді чоловіка, що тримає змію.

Так зобразили Змієносця у наборі карток сузір'їв, який видали у Лондоні, бл. 1825 року (фото: Вікіпедія)

Читайте також про те, як би змінився ваш знак Зодіаку, якщо дійсно додали 13-й знак Змієносця.

Раніше ми детальніше розповідали про сузір'я Змієносця.

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