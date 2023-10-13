12 или 13: астроном объяснил, сколько на самом деле существует Зодиакальных созвездий

Сколько существует Зодиакальных созвездий

"К сожалению, информация очень искажена. NASA на самом деле никуда ничего не вносила. Они говорили о том, что есть 13-е созвездие, через которое проходит годовой путь Солнца. Оно проходит круг на небесной сфере, который еще называют эклиптикой, и оно действительно пересекает 13 созвездий", - говорит ученый

При этом он подчеркнул, что Зодиакальных созвездий существует 12 и знаков Зодиака тоже 12. 13-е не относится к Зодиакальным, хотя оно и лежит на эклиптике.

"Поэтому ничего не изменилось в плане астрологии - пусть люди успокоятся, их знаки никуда не делись. Хотя астрология не является наукой", - добавит Крячко.

Почему Змееносец не стал Зодиакальным знаком

"Объяснить, почему Змееносец не стал зодиакальным знаком - просто. Это разделение происходило где-то 2 тыс. лет назад. Змееносец хоть и большое по площади созвездие, но оно слабое и нет ярких звезд. А рядом с ним выразительный Скорпион со звездой Антарес - соперником Марса красного цвета. А с другой - Весы. Они хоть и не очень яркие, но фигура выразительная. А вот Змееносец - нет, поэтому его обошли вниманием", - объяснил астроном.

Вот так выглядит созвездие Змееносца (фото: meteorologiaenred.com)

Что известно о созвездии Змееносца

Идея тринадцатого знака Зодиака возникла еще в 1970 году. Тогда астролог Стивен Шмидт предложил 14-значный Зодиак, включая также Кита как знак. А вот Зодиак с 13 знаками был провозглашен астрологами Вальтером Бергом и Марком Ядзаки в 1995 году.

Добавим также, что Солнце находится в Змееносце с 30 ноября по 17 декабря. Самая яркая его звезда называется Расальхаг. Созвездие Змееносца изображают в виде мужчины, который держит змею.

Так изобразили Змееносца в наборе карт созвездий, который издали в Лондоне, ок. 1825 года (фото: Википедия)