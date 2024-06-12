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12 червня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна рано лягати спати

Церковне свято 12 червня 2024 за новим календарем (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 12 червня, свято - православні українці вшановують пам’ять преподобного Онуфрія Великого та преподобного Петра Атонського за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

День пам'яті Онуфрія Великого

Святий Онуфрій - це єгипетський ранньо-християнський пустельник, один з Отців Церкви, який жив у єгипетській пустелі у IV столітті. Його життя було повністю присвячене самоті та спілкуванню з Богом. Віддаючись молитві, посту та медитації, він знайшов глибокий духовний зв'язок з Господом.

Онуфрій вів суворе аскетичне життя. Його волосся та борода виросли до неймовірних розмірів і були білими, як сніг. За легендою, Ангел Хоронитель приносив йому їжу та воду, а також поряд зы святим виріс пальмовий гай, що давав фініки та воду.

Його серце було сповнене Божої любові та милості, і він віддавався молитві та медитації, досягаючи глибокого духовного просвітлення в пустелі.

Грецька православна ікона Святого Онуфрія (ілюстрація: Вікіпедія)

День пам'яті Петра Атонського

Святий Петро Атонський, який жив у єгипетській пустелі у VII столітті, був греком і служив в армії. Відчувши внутрішнє покликання до пустельного та монашого життя, він залишив світське життя заради духовного.

Під час одного з військових походів Петро потрапив у полон до арабів і був ув'язнений у Сирії. Він провів у полоні багато років, піддаючись випробуванням і стражданням. Молячись до святого Миколая Чудотворця, Петро просив про звільнення. За легендою, святий Миколай явився йому у видінні, зміцнив його дух і пообіцяв допомогти.

Диво сталося, коли святий Іоанн Богослов явився і вивів Петра з в'язниці. Після цього Петро вирушив до Рима, де зустрівся з Папою і отримав благословення на подальше аскетичне життя. Прийнявши рішення присвятити своє життя самотній молитві та аскезі, він вирушив на святу гору Атон, відому як місце відлюдників і ченців.

Оселившись в одній з печер, Петро провів решту свого життя у суворій самоті, постійній молитві і пості. За переказами, він прожив на Афоні близько 53 років, залишаючись вірним своєму духовному покликанню до кінця днів.

Ікона Святого Петра Атонського (ілюстрація: blagovist.church.ua)

Що не можна робити сьогодні, 12 червня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Не лягати спати до півночі. Вважалося, що якщо заснути раніше цього часу, то все задумане, особливо плани на майбутнє, не здійсниться.
  • Не носити одяг чорного кольору. Чорний колір вважався символом біди, тому сьогодні уникали вбрання такого кольору, щоб не накликати на себе негаразди.
  • Не розповідати про сни. Вірили, що розповідь про сни може завадити їх здійсненню.

Натомість цього дня рекомендується ходити на риболовлю та готувати юшку з пійманої риби.

Традиційно вважається, що від цього дня починається спекотне літо.

Як Пафнутій знайшов у пустелі преподобного Онуфрія Великого (ілюстрація: kyrios.org.ua)

Народні прикмети і традиції цього дня

  • багато активних білок у лісі - скоро буде дощ
  • високо літають ластівки - доща не буде
  • ввечері з’явилися туман та роса - завтра буде ясно
  • роса на рослинах - чекайте на дощі
  • білі хмари з заходу - може бути град
  • ясна погода - урожай буде добрим

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Арсеній, Андрій, Іван, Степан, Петро, Ян, Тимофій, Ганна, Юліан.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День працівника фондового ринку
  • Міжнародний день фалафель
  • Всесвітній день боротьби з дитячою працею
  • День народження протигаза

Раніше ми писали про те, коли святкуватимемо Шавуот 2024, а також його історія та традиції.

Читайте також, що означає "Число звіра" та звідки взявся цей забобон.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія, SogodniSvyato, Вікіпедія.

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