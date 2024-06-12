12 червня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна рано лягати спати

Сьогодні, 12 червня, свято - православні українці вшановують пам’ять преподобного Онуфрія Великого та преподобного Петра Атонського за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святий Онуфрій - це єгипетський ранньо-християнський пустельник, один з Отців Церкви, який жив у єгипетській пустелі у IV столітті. Його життя було повністю присвячене самоті та спілкуванню з Богом. Віддаючись молитві, посту та медитації, він знайшов глибокий духовний зв'язок з Господом.
Онуфрій вів суворе аскетичне життя. Його волосся та борода виросли до неймовірних розмірів і були білими, як сніг. За легендою, Ангел Хоронитель приносив йому їжу та воду, а також поряд зы святим виріс пальмовий гай, що давав фініки та воду.
Його серце було сповнене Божої любові та милості, і він віддавався молитві та медитації, досягаючи глибокого духовного просвітлення в пустелі.
Грецька православна ікона Святого Онуфрія (ілюстрація: Вікіпедія)
Святий Петро Атонський, який жив у єгипетській пустелі у VII столітті, був греком і служив в армії. Відчувши внутрішнє покликання до пустельного та монашого життя, він залишив світське життя заради духовного.
Під час одного з військових походів Петро потрапив у полон до арабів і був ув'язнений у Сирії. Він провів у полоні багато років, піддаючись випробуванням і стражданням. Молячись до святого Миколая Чудотворця, Петро просив про звільнення. За легендою, святий Миколай явився йому у видінні, зміцнив його дух і пообіцяв допомогти.
Диво сталося, коли святий Іоанн Богослов явився і вивів Петра з в'язниці. Після цього Петро вирушив до Рима, де зустрівся з Папою і отримав благословення на подальше аскетичне життя. Прийнявши рішення присвятити своє життя самотній молитві та аскезі, він вирушив на святу гору Атон, відому як місце відлюдників і ченців.
Оселившись в одній з печер, Петро провів решту свого життя у суворій самоті, постійній молитві і пості. За переказами, він прожив на Афоні близько 53 років, залишаючись вірним своєму духовному покликанню до кінця днів.
Ікона Святого Петра Атонського (ілюстрація: blagovist.church.ua)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Натомість цього дня рекомендується ходити на риболовлю та готувати юшку з пійманої риби.
Традиційно вважається, що від цього дня починається спекотне літо.
Як Пафнутій знайшов у пустелі преподобного Онуфрія Великого (ілюстрація: kyrios.org.ua)
Сьогодні іменини святкують: Арсеній, Андрій, Іван, Степан, Петро, Ян, Тимофій, Ганна, Юліан.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія, SogodniSvyato, Вікіпедія.