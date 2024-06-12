12 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя рано ложиться спать

День памяти Онуфрия Великого

Святой Онуфрий - это египетский раннехристианский отшельник, один из Отцов Церкви, живший в египетской пустыне в IV веке. Его жизнь была полностью посвящена одиночеству и общению с Богом. Отдаваясь молитве, посту и медитации, он нашел глубокую духовную связь с Господом.

Онуфрий вел суровую аскетическую жизнь. Его волосы и борода выросли до невероятных размеров и были белыми, как снег. По легенде, Ангел Хранитель приносил ему пищу и воду, а также рядом со святим выросла пальмовая роща, дававшая финики и воду.

Его сердце было преисполнено Божьей любви и милости, и он предавался молитве и медитации, достигая глубокого духовного просветления в пустыне.

Греческая православная икона Святого Онуфрия (иллюстрация: Википедия)

День памяти Петра Атонского

Святой Петр Атонский, живший в египетской пустыне в VII веке, был греком и служил в армии. Почувствовав внутреннее призвание к пустынной и монашеской жизни, он оставил светскую жизнь ради духовной.

Во время одного из военных походов Петр попал в плен к арабам и был арестован в Сирии. Он провел в плену много лет, подвергаясь испытаниям и страданиям. Молясь святому Николаю Чудотворцу, Петр просил об освобождении. По легенде, святой Николай явился ему в видении, укрепил его дух и пообещал опомощь.

Чудо произошло, когда святой Иоанн Богослов явился и вывел Петра из тюрьмы. После этого Петр отправился в Рим, где встретился с Папой и получил благословение на дальнейшую аскетическую жизнь. Приняв решение посвятить свою жизнь одинокой молитве и аскезе, он отправился на святую гору Атон, известную как место отшельников и монахов.

Поселившись в одной из пещер, Петр провел оставшуюся жизнь в суровом одиночестве, постоянной молитве и посте. По преданию, он прожил на Афоне около 53 лет, оставаясь верным своему духовному призванию до конца дней.

Икона Святого Петра Атонского (иллюстрация: blagovist.church.ua)

Что нельзя делать сегодня, 12 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Не ложиться спать до полуночи. Считалось, что если уснуть раньше этого времени, то все задуманное, особенно планы на будущее, не осуществится.

Считалось, что если уснуть раньше этого времени, то все задуманное, особенно планы на будущее, не осуществится. Не носить одежду черного цвета. Черный цвет считался символом беды, поэтому сегодня избегали наряды такого цвета, чтобы не навлечь на себя проблемы.

Черный цвет считался символом беды, поэтому сегодня избегали наряды такого цвета, чтобы не навлечь на себя проблемы. Не рассказывать о снах. Верили, что рассказ о снах может помешать их осуществлению.

В этот день рекомендуется ходить на рыбалку и готовить уху из пойманной рыбы.

Традиционно считается, что с этого дня начинается жаркое лето.

Как Пафнутий нашел в пустыне преподобного Онуфрия Великого (иллюстрация: kyrios.org.ua)

Народные приметы и традиции этого дня

много активных белок в лесу - скоро будет дождь

высоко летают ласточки - дождя не будет

вечером появились туман и роса - завтра будет ясно

роса на растениях - ждите дождей

белые облака с запада - может быть град

ясная погода - урожай будет хорошим

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Арсений, Андрей, Иван, Степан, Петр, Ян, Тимофей, Анна, Юлиан .

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы .

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: