12 червня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна рано лягати спати

Сьогодні, 12 червня, свято - православні українці вшановують пам’ять преподобного Онуфрія Великого та преподобного Петра Атонського за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

День пам'яті Онуфрія Великого

Святий Онуфрій - це єгипетський ранньо-християнський пустельник, один з Отців Церкви, який жив у єгипетській пустелі у IV столітті. Його життя було повністю присвячене самоті та спілкуванню з Богом. Віддаючись молитві, посту та медитації, він знайшов глибокий духовний зв'язок з Господом.

Онуфрій вів суворе аскетичне життя. Його волосся та борода виросли до неймовірних розмірів і були білими, як сніг. За легендою, Ангел Хоронитель приносив йому їжу та воду, а також поряд зы святим виріс пальмовий гай, що давав фініки та воду.

Його серце було сповнене Божої любові та милості, і він віддавався молитві та медитації, досягаючи глибокого духовного просвітлення в пустелі.

Грецька православна ікона Святого Онуфрія (ілюстрація: Вікіпедія)

День пам'яті Петра Атонського

Святий Петро Атонський, який жив у єгипетській пустелі у VII столітті, був греком і служив в армії. Відчувши внутрішнє покликання до пустельного та монашого життя, він залишив світське життя заради духовного.

Під час одного з військових походів Петро потрапив у полон до арабів і був ув'язнений у Сирії. Він провів у полоні багато років, піддаючись випробуванням і стражданням. Молячись до святого Миколая Чудотворця, Петро просив про звільнення. За легендою, святий Миколай явився йому у видінні, зміцнив його дух і пообіцяв допомогти.

Диво сталося, коли святий Іоанн Богослов явився і вивів Петра з в'язниці. Після цього Петро вирушив до Рима, де зустрівся з Папою і отримав благословення на подальше аскетичне життя. Прийнявши рішення присвятити своє життя самотній молитві та аскезі, він вирушив на святу гору Атон, відому як місце відлюдників і ченців.

Оселившись в одній з печер, Петро провів решту свого життя у суворій самоті, постійній молитві і пості. За переказами, він прожив на Афоні близько 53 років, залишаючись вірним своєму духовному покликанню до кінця днів.

Ікона Святого Петра Атонського (ілюстрація: blagovist.church.ua)

Що не можна робити сьогодні, 12 червня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Не лягати спати до півночі. Вважалося, що якщо заснути раніше цього часу, то все задумане, особливо плани на майбутнє, не здійсниться.

Вважалося, що якщо заснути раніше цього часу, то все задумане, особливо плани на майбутнє, не здійсниться. Не носити одяг чорного кольору. Чорний колір вважався символом біди, тому сьогодні уникали вбрання такого кольору, щоб не накликати на себе негаразди.

Чорний колір вважався символом біди, тому сьогодні уникали вбрання такого кольору, щоб не накликати на себе негаразди. Не розповідати про сни. Вірили, що розповідь про сни може завадити їх здійсненню.

Натомість цього дня рекомендується ходити на риболовлю та готувати юшку з пійманої риби.

Традиційно вважається, що від цього дня починається спекотне літо.

Як Пафнутій знайшов у пустелі преподобного Онуфрія Великого (ілюстрація: kyrios.org.ua)

Народні прикмети і традиції цього дня

багато активних білок у лісі - скоро буде дощ

високо літають ластівки - доща не буде

ввечері з’явилися туман та роса - завтра буде ясно

роса на рослинах - чекайте на дощі

білі хмари з заходу - може бути град

ясна погода - урожай буде добрим

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Арсеній, Андрій, Іван, Степан, Петро, Ян, Тимофій, Ганна, Юліан.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: