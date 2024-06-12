12 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя рано ложиться спать
Сегодня, 12 июня, праздник - православные украинцы чтят память преподобного Онуфрия Великого и преподобного Петра Атонского по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
День памяти Онуфрия Великого
Святой Онуфрий - это египетский раннехристианский отшельник, один из Отцов Церкви, живший в египетской пустыне в IV веке. Его жизнь была полностью посвящена одиночеству и общению с Богом. Отдаваясь молитве, посту и медитации, он нашел глубокую духовную связь с Господом.
Онуфрий вел суровую аскетическую жизнь. Его волосы и борода выросли до невероятных размеров и были белыми, как снег. По легенде, Ангел Хранитель приносил ему пищу и воду, а также рядом со святим выросла пальмовая роща, дававшая финики и воду.
Его сердце было преисполнено Божьей любви и милости, и он предавался молитве и медитации, достигая глубокого духовного просветления в пустыне.
Греческая православная икона Святого Онуфрия (иллюстрация: Википедия)
День памяти Петра Атонского
Святой Петр Атонский, живший в египетской пустыне в VII веке, был греком и служил в армии. Почувствовав внутреннее призвание к пустынной и монашеской жизни, он оставил светскую жизнь ради духовной.
Во время одного из военных походов Петр попал в плен к арабам и был арестован в Сирии. Он провел в плену много лет, подвергаясь испытаниям и страданиям. Молясь святому Николаю Чудотворцу, Петр просил об освобождении. По легенде, святой Николай явился ему в видении, укрепил его дух и пообещал опомощь.
Чудо произошло, когда святой Иоанн Богослов явился и вывел Петра из тюрьмы. После этого Петр отправился в Рим, где встретился с Папой и получил благословение на дальнейшую аскетическую жизнь. Приняв решение посвятить свою жизнь одинокой молитве и аскезе, он отправился на святую гору Атон, известную как место отшельников и монахов.
Поселившись в одной из пещер, Петр провел оставшуюся жизнь в суровом одиночестве, постоянной молитве и посте. По преданию, он прожил на Афоне около 53 лет, оставаясь верным своему духовному призванию до конца дней.
Икона Святого Петра Атонского (иллюстрация: blagovist.church.ua)
Что нельзя делать сегодня, 12 июня
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Не ложиться спать до полуночи. Считалось, что если уснуть раньше этого времени, то все задуманное, особенно планы на будущее, не осуществится.
- Не носить одежду черного цвета. Черный цвет считался символом беды, поэтому сегодня избегали наряды такого цвета, чтобы не навлечь на себя проблемы.
- Не рассказывать о снах. Верили, что рассказ о снах может помешать их осуществлению.
В этот день рекомендуется ходить на рыбалку и готовить уху из пойманной рыбы.
Традиционно считается, что с этого дня начинается жаркое лето.
Как Пафнутий нашел в пустыне преподобного Онуфрия Великого (иллюстрация: kyrios.org.ua)
Народные приметы и традиции этого дня
- много активных белок в лесу - скоро будет дождь
- высоко летают ласточки - дождя не будет
- вечером появились туман и роса - завтра будет ясно
- роса на растениях - ждите дождей
- белые облака с запада - может быть град
- ясная погода - урожай будет хорошим
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Арсений, Андрей, Иван, Степан, Петр, Ян, Тимофей, Анна, Юлиан .
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы .
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День работника фондового рынка
- Международный день фалафель
- Всемирный день борьбы с детским трудом
- День рождения противогаза
Раньше мы писали о том, когда будем праздновать Шавуот 2024, а также его история и традиции.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, SogodniSvyato, Википедия.