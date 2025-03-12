12 березня: яке церковне свято сьогодні, що не можна робити, народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

12 березня за новим стилем православна церква відзначає пам'ять преподобного Феофана Сповідника та папи Римського Григорія Двоєслова.

Феофан Сповідник народився у знатній візантійській родині й зростав при імператорському дворі. Одружившись, він разом із дружиною прийняв чернечий постриг, обравши шлях служіння Богові. Він оселився в монастирі на острові Мармурового моря, де проводив час у молитвах і переписуванні книг.

Пізніше він заснував монастир у Малій Азії, де трудився разом із братією та прославився чудесами зцілення. За вірність іконопочитанню Феофан зазнав переслідувань від іконоборців, був ув’язнений і помер у неволі.

Григорій Двоєслов, майбутній Папа Римський, народився у впливовій римській родині й займав високі державні посади. Після смерті батька він витратив спадок на заснування монастирів і сам став ченцем.

Після довгих років служіння його закликали очолити Римську церкву, але він довго вагався, вважаючи себе негідним. Григорій залишив після себе багато богословських праць, зокрема записав чин Літургії Передосвячених Дарів. Його мощі й досі спочивають у Соборі святого Петра в Римі.

Барельєф святого Григорія у Неаполі (фото: Вікіпедія)

Що не можна робити 12 березня

Уникати поганих думок і вчинків. Не можна лихословити, сваритися, заздрити та ображати тварин - це вважається гріхом.

Не лінуватися і не впадати у відчай. Церква засуджує лінощі, жадібність, брехню та негативні думки.

Треба дотримуватися суворого посту. Тим, хто постить, рекомендується сухоїдіння - споживання їжі без термічної обробки.

Не позичати гроші і не приймати подарунки просто так. Вважається, що можна втратити фінансову удачу, тому за подарунок слід дати натомість хоча б монетку.

Не спати довго вранці. Якщо проспати цей день, весь рік може бути невдалим.

Народні прикмети і традиції 5 березня

У цей день не радили вирушати в далеку дорогу, адже сніг танув, дороги заливало водою, і подорож могла стати небезпечною.

Якщо з’явилися проліски - настав час розпочинати польові роботи.

Коли верба починає розпускатися - це знак, що можна сіяти.

Якщо 12 березня розпустилися верхівки верби - посіви будуть гарними. Якщо ж бруньки розкрилися всередині гілок, на ранні сходи сподіватися не варто. Якщо ж розпустилася вся верба, то можна чекати щедрого врожаю.

Коли в лісі зацвіли проліски - час починати оранку.

Щорічно 12 березня на світанку за ацтекським календарем відзначається Новий рік. Календар має 365 днів - 18 місяців по 20 днів та 5 порожніх, нібито поганих днів (в ці дні ацтеки намагались не сваритись, не влаштовувати свят та відкладали важливі справи на потім).

У кого День ангела 12 березня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають:

Іван

Дмитро

Костянтин

Сергій

Григорій

Володимир

Олександр

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