12 марта: какой церковный праздник сегодня, что нельзя делать, народные приметы

Что за церковный праздник сегодня

12 марта по новому стилю православная церковь отмечает память преподобного Феофана Исповедника и папы Римского Григория Двоеслова.

Феофан Исповедник родился в знатной византийской семье и рос при императорском дворе. Женившись, он вместе с женой принял монашеский постриг, избрав путь служения Богу. Он поселился в монастыре на острове Мраморного моря, где проводил время в молитвах и переписывании книг.

Позже он основал монастырь в Малой Азии, где трудился вместе с братией и прославился чудесами исцеления. За верность иконопочитанию Феофан подвергся преследованиям от иконоборцев, был заключен в тюрьму и умер в неволе.

Григорий Двоеслов, будущий Папа Римский, родился во влиятельной римской семье и занимал высокие государственные должности. После смерти отца он потратил наследство на основание монастырей и сам стал монахом.

После долгих лет служения его призвали возглавить Римскую церковь, но он долго колебался, считая себя недостойным. Григорий оставил после себя много богословских трудов, в частности записал чин Литургии Преждеосвященных Даров. Его мощи до сих пор покоятся в Соборе святого Петра в Риме.

Барельеф святого Григория в Неаполе (фото: Википедия)

Что нельзя делать 12 марта

Избегать плохих мыслей и поступков. Нельзя сквернословить, ссориться, завидовать и оскорблять животных - это считается грехом.

Не лениться и не впадать в отчаяние. Церковь осуждает лень, жадность, ложь и негативные мысли.

Требуется придерживаться строгого поста. Постящимся рекомендуется сухоядение - потребление пищи без термической обработки.

Не одалживать деньги и не принимать подарки просто так. Считается, что можно потерять финансовую удачу, поэтому за подарок следует дать взамен хотя бы монетку.

Не спать долго утром. Если проспать этот день, весь год может быть неудачным.

Народные приметы и традиции 5 марта

В этот день не советовали отправляться в дальнюю дорогу, ведь снег таял, дороги заливало водой, и путешествие могло стать опасным.

Если появились подснежники - пора начинать полевые работы.

Когда ива начинает распускаться - это знак, что можно сеять.

Если 12 марта распустились верхушки ивы - посевы будут хорошими. Если же почки раскрылись внутри веток, на ранние всходы надеяться не стоит. Если же распустилась вся ива, то можно ждать щедрого урожая.

Когда в лесу зацвели подснежники - время начинать вспашку.

Ежегодно 12 марта на рассвете по ацтекскому календарю отмечается Новый год. Календарь имеет 365 дней - 18 месяцев по 20 дней и 5 пустых, якобы плохих дней (в эти дни ацтеки старались не ссориться, не устраивать праздников и откладывали важные дела на потом).

У кого День ангела 12 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают:

Иван

Дмитрий

Константин

Сергей

Григорий

Владимир

Александр

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