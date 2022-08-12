12 августа: чем этот день особенный, что нельзя делать, у кого именины

Православный мир 12 августа чтит день памяти апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника, которые жили в I веке.
Что можно делать, а что нет, чем день особенный и у кого именины - читайте в материале Styler.
Первое название праздник получил по той причине, что православная церковь чтит память мученика Иоанна Воина, который жил в IV веке.
Святому молятся воины и их родственники. Также у Иоанна просят заступничества от врагов и недругов, обиженные, невинно осужденные, просят утешения скорбящие. Святому молятся о возвращении краденого, нахождении пропавших людей, освобождении из неволи, наказании тех, кто поступает неправильно, обижает слабых, использует свою силу во зло.
У народного праздника сразу два названия — Иоанн Воин, а также Силуан и Сила (Силин день, день Силы).
Наши предки считали, что с этого дня можно сажать озимую рожь.
Именины сегодня празднуют Авдон, Авундий, Анатолий, Андроник, Аполлоний, Валентин, Геласий, Герман, Ангелина, Лукия.
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