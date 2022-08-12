RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

12 серпня: чим цей день особливий, що не можна робити, у кого іменини

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Православний світ 12 серпня вшановує день пам'яті апостолів від 70-ти Сили, Силуана, Крискента, Епенета і Андроніка, які жили в I столітті.

Що можна робити, а що ні, чим день особливий і у кого іменини - читайте у матеріалі Styler.

Перша назва свято отримало з тієї причини, що православна церква вшановує пам'ять мученика Іоанна Воїна, який жив в IV столітті.

Святому моляться воїни та їхні родичі. Також у Іоанна просять заступництва від ворогів і недругів, скривджені, невинно засуджені, просять розради скорботні. Святому моляться про повернення краденого, знаходження зниклих людей, звільнення з неволі, покарання тих, хто чинить неправильно, ображає слабких, використовує свою силу на зло.

У народного свята відразу дві назви - Іоанн Воїн, а також Силуан і Сила (Силин день, день сили).

Наші предки вважали, що з цього дня можна садити озиме жито.

Які прикмети 12 серпня

  • Духота — до дощу.
  • Комахи особливо приставучі і кусючі — перед опадами.
  • Поривчастий вітер — завтра буде ясно.
  • Кури злітають на велику висоту — перед дощем.
  • Кішка заснула посеред кімнати — буде тепло і сонячно.
  • Кішка довго і старанно вмивається — до гарної погоди.
  • Багато горобини—осінь буде дощовою, а зима морозною.
  • Гроза — до затяжної осені.
  • Сухий і теплий день — до врожаю грибів.

Що не можна робити в цей день

  • Не переїдайте, будуть проблеми з фінансами.
  • Не можна рвати, топтати і псувати рослина лопух.
  • Не можна стригти нігті та робити манікюр, можна позбутися здоров'я.
  • Не можна лінуватися, проводити день в неробстві — проблеми і неприємності будуть накопичуватися як сніжний ком.
  • Не можна скупитися, проявляти скупість.

Іменини сьогодні святкують Авдон, Авундій, Анатолій, Андронік, Аполлоній, Валентин, Геласій, Герман, Ангеліна, Лукія.

Раніше ми писали, коли будемо відзначати Три Спаса, що потрібно встигнути зробити до свят.

Також читайте про кращі рецепти до Медового Спасу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні