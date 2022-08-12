12 серпня: чим цей день особливий, що не можна робити, у кого іменини

Перша назва свято отримало з тієї причини, що православна церква вшановує пам'ять мученика Іоанна Воїна, який жив в IV столітті.

Святому моляться воїни та їхні родичі. Також у Іоанна просять заступництва від ворогів і недругів, скривджені, невинно засуджені, просять розради скорботні. Святому моляться про повернення краденого, знаходження зниклих людей, звільнення з неволі, покарання тих, хто чинить неправильно, ображає слабких, використовує свою силу на зло.

У народного свята відразу дві назви - Іоанн Воїн, а також Силуан і Сила (Силин день, день сили).

Наші предки вважали, що з цього дня можна садити озиме жито.

Які прикмети 12 серпня

Духота — до дощу.

Комахи особливо приставучі і кусючі — перед опадами.

Поривчастий вітер — завтра буде ясно.

Кури злітають на велику висоту — перед дощем.

Кішка заснула посеред кімнати — буде тепло і сонячно.

Кішка довго і старанно вмивається — до гарної погоди.

Багато горобини—осінь буде дощовою, а зима морозною.

Гроза — до затяжної осені.

Сухий і теплий день — до врожаю грибів.

Що не можна робити в цей день

Не переїдайте, будуть проблеми з фінансами.

Не можна рвати, топтати і псувати рослина лопух.

Не можна стригти нігті та робити манікюр, можна позбутися здоров'я.

Не можна лінуватися, проводити день в неробстві — проблеми і неприємності будуть накопичуватися як сніжний ком.

Не можна скупитися, проявляти скупість.

Іменини сьогодні святкують Авдон, Авундій, Анатолій, Андронік, Аполлоній, Валентин, Геласій, Герман, Ангеліна, Лукія.