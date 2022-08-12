12 августа: чем этот день особенный, что нельзя делать, у кого именины

Православный мир 12 августа чтит день памяти апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника, которые жили в I веке.

Что можно делать, а что нет, чем день особенный и у кого именины - читайте в материале Styler.

Первое название праздник получил по той причине, что православная церковь чтит память мученика Иоанна Воина, который жил в IV веке.

Святому молятся воины и их родственники. Также у Иоанна просят заступничества от врагов и недругов, обиженные, невинно осужденные, просят утешения скорбящие. Святому молятся о возвращении краденого, нахождении пропавших людей, освобождении из неволи, наказании тех, кто поступает неправильно, обижает слабых, использует свою силу во зло.

У народного праздника сразу два названия — Иоанн Воин, а также Силуан и Сила (Силин день, день Силы).

Наши предки считали, что с этого дня можно сажать озимую рожь.

Какие приметы 12 августа

Духота — к дождю.

Насекомые особенно приставучие и кусачие — перед осадками.

Порывистый ветер — завтра будет ясно.

Куры взлетают на большую высоту — перед дождём.

Кошка уснула посреди комнаты — будет тепло и солнечно.

Кошка долго и старательно умывается — к хорошей погоде.

Много рябины — осень будет дождливой, а зима морозной.

Гроза — к затяжной осени.

Сухой и теплый день — к урожаю грибов.

Что нельзя делать в этот день

Не переедайте, будут проблемы с финансами.

Нельзя рвать, топтать и портить растение лопух.

Нельзя стричь ногти и делать маникюр, можно лишиться здоровья.

Нельзя лениться, проводить день в безделии — проблемы и неприятности будут накапливаться как снежный ком.

Нельзя жадничать, проявлять скупость.

Именины сегодня празднуют Авдон, Авундий, Анатолий, Андроник, Аполлоний, Валентин, Геласий, Герман, Ангелина, Лукия.