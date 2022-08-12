12 серпня: чим цей день особливий, що не можна робити, у кого іменини
Православний світ 12 серпня вшановує день пам'яті апостолів від 70-ти Сили, Силуана, Крискента, Епенета і Андроніка, які жили в I столітті.
Що можна робити, а що ні, чим день особливий і у кого іменини - читайте у матеріалі Styler.
Перша назва свято отримало з тієї причини, що православна церква вшановує пам'ять мученика Іоанна Воїна, який жив в IV столітті.
Святому моляться воїни та їхні родичі. Також у Іоанна просять заступництва від ворогів і недругів, скривджені, невинно засуджені, просять розради скорботні. Святому моляться про повернення краденого, знаходження зниклих людей, звільнення з неволі, покарання тих, хто чинить неправильно, ображає слабких, використовує свою силу на зло.
У народного свята відразу дві назви - Іоанн Воїн, а також Силуан і Сила (Силин день, день сили).
Наші предки вважали, що з цього дня можна садити озиме жито.
Які прикмети 12 серпня
- Духота — до дощу.
- Комахи особливо приставучі і кусючі — перед опадами.
- Поривчастий вітер — завтра буде ясно.
- Кури злітають на велику висоту — перед дощем.
- Кішка заснула посеред кімнати — буде тепло і сонячно.
- Кішка довго і старанно вмивається — до гарної погоди.
- Багато горобини—осінь буде дощовою, а зима морозною.
- Гроза — до затяжної осені.
- Сухий і теплий день — до врожаю грибів.
Що не можна робити в цей день
- Не переїдайте, будуть проблеми з фінансами.
- Не можна рвати, топтати і псувати рослина лопух.
- Не можна стригти нігті та робити манікюр, можна позбутися здоров'я.
- Не можна лінуватися, проводити день в неробстві — проблеми і неприємності будуть накопичуватися як сніжний ком.
- Не можна скупитися, проявляти скупість.
Іменини сьогодні святкують Авдон, Авундій, Анатолій, Андронік, Аполлоній, Валентин, Геласій, Герман, Ангеліна, Лукія.
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