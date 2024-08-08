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112-летняя женщина раскрыла секреты долголетия. Некоторые из них вам не понравятся

Четверг 08 августа 2024 19:01
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112-летняя женщина раскрыла секреты долголетия. Некоторые из них вам не понравятся 112-летняя женщина рассказала, как ей удалось достичь долголетия (фото: кадр из видео)
Автор: Татьяна Самарук

В Нью-Йорке женщине Луизе Джин Синьоре исполнилось 112 лет и она поделилась секретом своего долголетия. Оказался он очень неожиданным, поэтому может понравиться не всем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью женщины New York Post.

Что известно о жизни женщины

В 1912 году Луиза Джин Синьор родилась в Гарлеме - квартал боро Мангеттена в Нью-Йорке. В возрасте 12 лет она переехала в Бронкс, где она живет до сих пор.

Она работала в городском транспортном управлении 39 лет. Известно, что она старшая из 5 братьев и сестер и единственная, кто до сих пор живет.

112-летняя женщина раскрыла секреты долголетия. Некоторые из них вам не понравятсяЛуиза Джин Синьор (фото: кадр с видео)

В чем ее секрет долголетия

Когда ее спросили, в чем ее секрет долголетия, она ответила: "Без брака и детей".

"Вот почему я живу. Вот почему я в порядке, потому что я не вышла замуж... ни мужа, ни детей. Я предпочла быть одинокой", - сказала она, отметив, что "когда ты замужем, то у тебя много проблем".

Конечно, одинокая жизнь не была причиной здоровья Синьоры.

"Я не курю и не пью", - добавила она.

112-летняя женщина раскрыла секреты долголетия. Некоторые из них вам не понравятся112-летняя Луиза Джин Синьор (фото: кадр с видео)

Также отметила, что соблюдает здоровый распорядок дня, оставаясь активной в своих повседневных делах и отдает приоритет отдыху.

"Знаете, я систематик. Я делаю одно и то же каждый день в одно и то же время. Я не меняюсь. Если я дремлю в 8 часов, то я это делаю каждый день", - добавила долгожительница.

К тому же она постоянно прислушивается к своему телу, когда дело доходит до любого выбора.

"Это мое тело. Мне никто не указывает, что мне делать. Я делаю то, что считаю лучшим. Это работает", - сказала она.

Кроме того, она придерживается диеты, наполненной вкусной итальянской пищей, а также проводит много времени на природе.

"Я слишком стара, чтобы делать что-то особенное. Я просто живу", - подытожила Луиза Джин.

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Также 74-летняя женщина назвала еду, позволяющую ей сохранить тело молодой девушки.

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