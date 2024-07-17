11 речей, які ніколи не можна зберігати надворі

Хоча наявність веранди в приватному будинку, сараю або просто гаража - непоганий варіант для зберігання більшої кількості речей, насправді, не все слід тримати в такому місці. Адже дія температури, сонця та вологи псує матеріал.
Про те, які речі не варто тримати надворі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Хоча у вас може виникнути спокуса залишити пластикові шезлонги або стільці в сараї, на відкритій веранді або в затінку фруктових дерев, згодом ви можете виявити пошкоджену поверхню речей.
Дія тепла і сонячних променів може призвести до того, що пластик і вініл з часом вицвітуть і потріскаються. Тому речі з такого матеріалу краще зберігати в приміщенні, спускати в підвал або ховати у шафу.
Одяг, ковдри, спальні мішки, оббивні матеріали тощо завжди слід зберігати в приміщенні. Це пов'язано з тим, що волога, яка легко просочується навіть в сарай під час дощу або снігопаду, з часом спричиняє появу цвілі та грибка на тканинах.
А в спекотні періоди тканина може вицвісти через тривалий вплив сонячних променів. Крім того, комахи, такі як міль, можуть оселитися в речах, харчуючись матеріалом.
За словами професійних організаторів, акумулятори та батарейки обов'язково слід зберігати в приміщенні, в сухому прохолодному місці, подалі від світла.
Екстремальні температури можуть призвести до того, що батарейки як мінімум втратять заряд, а в гіршому випадку можуть потекти або вибухнути.
Це правило також стосується будь-якого пристрою, що містить батарею, наприклад, іграшок, інструментів та гаджетів, що працюють від батарейок.
Ці предмети також можуть бути пошкоджені під впливом вологи та перепадів температури. Краще зберігайте їх у приміщенні, щоб запобігти появі іржі, корозії та інших пошкоджень.
Газові балони, які зберігається в місці з неконтрольованою температурою - як-от на відкритій веранді влітку чи в сараї - можуть спричинити пожежу через витік або невелику іскру.
Крім цього, під час зростання температури, тиск всередині балону зростає, що може призвести до витоку газу та вибуху.
Зберігати фарбу на вулиці - погана ідея. Банки з фарбою, залишені на вулиці, можуть іржавіти, а фарба може зіпсуватися від перепадів температур. Це ж стосується і фарби-аерозолю в балонах - нагріваючись, балончик може вибухнути.
Зберігати фарбу радять в підвалі або гаражі, де температура стабільніша і не впливає на якість чи колір фарби. Це також стосується фарб для дерева, які теж можуть пошкодитися від спеки.
Якщо у вашому домашньому офісі або на книжкових полицях зараз трохи тісно, краще навести лад замість того, щоб виносити важливі папери на веранду, в гараж чи сарай.
Насамперед під дією вологи та температури папір просто розмокне та вицвіте, що призведе до втрати інформації на ньому.
До того ж деякі комахи люблять ласувати папірцями - наприклад, таргани. Тому краще не забезпечувати комах-шкідників їжею і не псувати улюблені чи важливі паперові матеріали, зберігаючи їх надворі.
Нестабільні умови - чи то надворі, чи то в сараї - сприяють пошкодженню та псуванню таких важливих речей.
Холод може призвести до замерзання гуми, в той час, як занадто спекотні дні можуть спричинити зсихання. Високий рівень вологості також може скоротити термін експлуатації шин.
Тому краще зберігати запасні шини в сухому підвалі або в сховищі з клімат-контролем.
Якщо ви замислювалися над тим, що робити зі старим комп'ютером або застарілим DVD-програвачем, яким ви більше не користуєтеся, найкраще утилізувати ці предмети належним чином.
Адже абсолютно неїстівні дроти можуть приваблювати мишей. А гризуни - це, мабуть, останнє, з чим ви хотіли б мати справу.
Спека - надворі та в сараї - може призвести до того, що консерви зіпсуються до закінчення терміну придатності або замерзнуть у холодні місяці.
А в коробках чи пакетах з крупою, навіть якщо їх ніколи не відкривали, можуть завестися миші та комахи. Якщо продукти зіпсуються, вони можуть спричинити серйозне харчове отруєння при вживанні в їжу.
Ящики з водою можуть займати багато місця - здавалося, чому б не залишити їх надворі? Однак з часом тепло може зруйнувати пластик, що може призвести до вимивання хімікатів у воду, зробивши її небезпечною для пиття.
Крім цього, у сонячні дні пляшка з водою стає лінзою при потраплянні сонячних променів - що може призвести до пожежі.
До речі, раніше ми розповідали про те, що не зберігати в спальні, щоб не захаращувати простір.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Real Simple, Bettr Homes&Gardens, ресурс "Охорона праці і пожежна безпека".