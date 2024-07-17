11 вещей, которые никогда нельзя хранить на улице

Пластиковая мебель

Хотя у вас может возникнуть соблазн оставить пластиковые шезлонги или стулья в сарае, на открытой веранде или в тени фруктовых деревьев, впоследствии вы можете обнаружить поврежденную поверхность вещей.

Действие тепла и солнечных лучей может привести к тому, что пластик и винил со временем выцветут и потрескаются. Потому вещи из такого материала лучше хранить в помещении, спускать в подвал или прятать в шкаф.

Ткани

Одежду, одеяла, спальные мешки, обивочные материалы и т.д. всегда следует хранить в помещении. Это связано с тем, что влага, которая легко просачивается даже в сарай во время дождя или снегопада, со временем влечет за собой появление плесени и грибка на тканях.

А в жаркие периоды ткань может выцвести из-за длительного воздействия солнечных лучей. Кроме того, насекомые, такие как моль, могут поселиться в вещах, питаясь материалом.

Аккумуляторы

По словам профессиональных организаторов, аккумуляторы и батарейки обязательно следует хранить в помещении, в сухом прохладном месте, подальше от света.

Экстремальные температуры могут привести к тому, что батарейки как минимум потеряют заряд, а в худшем случае могут потечь или взорваться.

Аксессуары с аккумуляторами или батарейками

Это правило также относится к любому устройству, содержащему батарею, например игрушкам, инструментам и гаджетам, работающим от батареек.

Эти предметы могут быть также повреждены под воздействием влаги и перепадов температуры. Лучше храните их в помещении, чтобы предотвратить появление ржавчины, коррозии и других повреждений.

Газовые баллоны

Газовые баллоны, хранящиеся в месте с неконтролируемой температурой - например на открытой веранде летом или в сарае - могут вызвать пожар из-за утечки или небольшой искры.

Кроме того, при росте температуры давление внутри баллона растет, что может привести к утечке газа и взрыву.

Краска

Хранить краску на улице - плохая идея. Банки с краской, оставленные на улице, могут ржаветь, а краска может испортиться от перепадов температур. Это же касается и краски-аэрозоля в баллонах - нагреваясь, баллончик может взорваться.

Хранить краску советуют в подвале или гараже, где температура более стабильна и не влияет на качество или цвет краски. Это касается красок для дерева, которые тоже могут повредиться от жары.

Бумаги и книги

Если в вашем домашнем офисе или на книжных полках сейчас немного тесно, лучше навести порядок вместо того, чтобы выносить важные бумаги на веранду, в гараж или сарай.

Прежде всего, под действием влаги и температуры бумага просто размокнет и выцветет, что приведет к потере информации на ней.

К тому же некоторые насекомые любят лакомиться бумажками - например, тараканы. Поэтому лучше не снабжать насекомых-вредителей пищей и не портить любимые или важные бумажные материалы, храня их на улице.

Запасные шины

Нестабильные условия - будь то на улице или в сарае - способствуют повреждению и порче таких важных вещей.

Холод может привести к замерзанию резины, в то время как слишком жаркие дни могут вызвать усыхание. Высокий уровень влажности может также сократить срок эксплуатации шин.

Поэтому лучше хранить запасные шины в сухом подвале или хранилище с климат-контролем.

Электроника

Если вы задумывались над тем, что делать со старым компьютером или устаревшим DVD-проигрывателем, которым вы больше не пользуетесь, лучше утилизировать эти предметы должным образом.

Ведь абсолютно несъедобные провода могут привлекать мышей. А грызуны - это, пожалуй, последнее, с чем вы хотели бы иметь дело.

Еда

Жара - на улице и в сарае - может привести к тому, что консервы испортятся до истечения срока годности или замерзнут в холодные месяцы.

А в коробках или пакетах с крупой, даже если их никогда не открывали, могут завестись мыши и насекомые. Если продукты испортятся, они могут вызвать серьезное пищевое отравление при употреблении в пищу.

Бутылки с водой

Ящики с водой могут занимать много места - казалось, почему бы не оставить их на улице? Однако со временем тепло может разрушить пластик, что может привести к вымыванию химикатов в воду, сделав ее опасной для питья.

Кроме этого, в солнечные дни бутылка с водой становится линзой при попадании солнечных лучей - что может привести к пожару.