11 пристроїв, які Apple перестане випускати наступного місяця

iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max

Відколи iPhone XS і XR були представлені в 2018 році, Apple припиняла виробництво флагманських моделей iPhone лише через рік після їх випуску. Швидше за все це пов'язано з тим, що вони занадто схожі, і Apple вважає за краще, щоб ви купили один з їх бюджетних iPhone, якщо хочете заощадити гроші.

Також ймовірно, що це будуть останні Pro-моделі iPhone з екранами розміром 6,1 та 6,7 дюйма, оскільки очікується, що iPhone 16 Pro матимуть більші дисплеї. iPhone 15 Pro також доступний у приємному синьому титановому кольорі, який, ймовірно, не збережеться у лінійці 16 Pro.

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus був першим бюджетним великоформатним iPhone від Apple, який пішов за невдачею iPhone 12 mini та iPhone 13 mini. Він мав той же 6,7-дюймовий дисплей і тривалий час автономної роботи, що і Pro Max-моделі, але в більш дешевому корпусі.

14 Plus також повернув брендинг "Plus" уперше з моменту випуску iPhone 8 Plus у 2017 році.

Apple припинила виробництво iPhone 13 mini у вересні минулого року, продовжуючи продавати iPhone 13, тому можливо, що ми побачимо аналогічну стратегію і цього року - з видаленням 14 Plus і збереженням iPhone 14 ще на деякий час.

iPhone 13

Apple представила iPhone 13 у 2021 році з низкою оновлень, включаючи більш тривалий час автономної роботи, нову систему камер та меншу виїмку.

Його початкова ціна становила 799 доларів, і він отримав кілька знижень цін за ці роки, тепер починаючи з 599 доларів. Однак зараз йому вже майже 3 роки, і він залишається найстарішим iPhone у продажу на веб-сайті Apple.

Якщо історія повториться, iPhone 13 також буде знято з виробництва, а iPhone 14 займе його місце в ціновій категорії 599 доларів - принаймні до виходу iPhone SE 4.

Apple Watch Series 9, Ultra 2 та SE 2

Усі потенційно чекають на оновлення всіх трьох моделей Apple Watch в наступному місяці. Series 10 очікується з більшими (і більш ефективними) дисплеями, більш тонким корпусом та потенційно новим чіпсетом.

Ultra 3 також може отримати невелике оновлення цього року, а SE 3, за чутками, перейде на пластиковий корпус для доступнішої ціни.

Якщо всі Apple Watch отримають оновлення, Apple швидше за все припинить продаж всіх поточних поколінь Series 9, Ultra 2 і SE 2.

AirPods 2 та AirPods 3

Apple продає AirPods 2 з 2019 року, виступаючи як базова модель за доступною ціною з усіма необхідними функціями. Навіть незважаючи на те, що AirPods 3 були представлені в 2021 році з просторовим звуком, найкращою якістю та іншими функціями - Apple все ще зберігала AirPods 2 у лінійці. Однак це має скоро змінитись.

У наступному місяці очікується два нових варіанти AirPods 4, базова модель для заміни AirPods 2 і середня модель для заміни AirPods 3. Середня модель очікується з шумозаглушенням, на відміну від уже існуючих AirPods 2.

З випуском обох цих моделей AirPods, ми, ймовірно, побачимо, як AirPods 2 та AirPods 3 будуть зняті з виробництва.

iPad mini 6 та iPad 10

Хоча Apple знизила ціну на iPad 10 на початку цього року, чутки припускають, що ми однаково побачимо оновлення цього року.

Досі можливо, що Apple збереже iPad 10 за ще нижчою ціною, ніж 349 доларів, коли вони представлять iPad 11.

Що стосується iPad mini, Apple не зберігала стару модель у недавній історії, тому він також має бути знятий з виробництва на початку наступного місяця. Очікується, що нова модель включатиме підтримку Apple Intelligence, більше пам'яті та потенційно підтримку Apple Pencil Pro.