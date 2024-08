11 устройств, которые Apple перестанет выпускать в следующем месяце

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

С тех пор как iPhone XS и XR были представлены в 2018 году, Apple прекращала производство флагманских моделей iPhone всего через год после их выпуска. Скорее всего это связано с тем, что они слишком похожи, и Apple предпочитает, чтобы вы купили один из их бюджетных iPhone, если хотите сэкономить деньги.

Также вероятно, что это будут последние Pro-модели iPhone с экранами размером 6,1 и 6,7 дюйма, поскольку ожидается, что iPhone 16 Pro будут иметь более крупные дисплеи. iPhone 15 Pro также доступен в приятном синем титановом цвете, который, вероятно, не сохранится в линейке 16 Pro.

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus был первым бюджетным крупноформатным iPhone от Apple, который последовал за неудачей iPhone 12 mini и iPhone 13 mini. Он обладал тем же 6,7-дюймовым дисплеем и продолжительным временем автономной работы, что и Pro Max-модели, но в более дешевом корпусе.

14 Plus также вернул брендинг "Plus" впервые с момента выпуска iPhone 8 Plus в 2017 году.

Apple прекратила производство iPhone 13 mini в прошлом сентябре, продолжая продавать iPhone 13, поэтому возможно, что мы увидим аналогичную стратегию и в этом году - с удалением 14 Plus и сохранением iPhone 14 еще на некоторое время.

iPhone 13

Apple представила iPhone 13 в 2021 году с рядом обновлений, включая более длительное время автономной работы, новую систему камер и меньшую выемку.

Его начальная цена составляла 799 долларов, и он получил несколько снижений цен за эти годы, теперь начиная с 599 долларов. Однако сейчас ему уже почти 3 года, и он остается старейшим iPhone в продаже на веб-сайте Apple.

Если история повторится, iPhone 13 также будет снят с производства, а iPhone 14 займет его место в ценовой категории 599 долларов - по крайней мере, до выхода iPhone SE 4.

Apple Watch Series 9, Ultra 2 и SE 2

Все потенциально ждут обновления всех трех моделей Apple Watch в следующем месяце. Series 10 ожидается с большими (и более эффективными) дисплеями, более тонким корпусом и потенциально новым чипсетом.

Ultra 3 также может получить небольшое обновление в этом году, а SE 3, по слухам, перейдет на пластиковый корпус для более доступной цены.

Если все Apple Watch получат обновление, Apple, скорее всего, прекратит продажу всех текущих поколений Series 9, Ultra 2 и SE 2.

AirPods 2 и AirPods 3

Apple продает AirPods 2 с 2019 года, выступая в качестве базовой модели по доступной цене со всеми необходимыми функциями. Даже несмотря на то, что AirPods 3 были представлены в 2021 году с пространственным звуком, лучшим качеством и другими функциями - Apple все еще сохраняла AirPods 2 в линейке. Однако это должно скоро измениться.

В следующем месяце ожидается два новых варианта AirPods 4, базовую модель для замены AirPods 2 и среднюю модель для замены AirPods 3. Средняя модель ожидается с шумоподавлением, в отличие от уже существующих AirPods 2.

С выпуском обеих этих моделей AirPods, мы, вероятно, увидим, как AirPods 2 и AirPods 3 будут сняты с производства.

iPad mini 6 и iPad 10

Хотя Apple снизила цену на iPad 10 в начале этого года, слухи предполагают, что мы все равно увидим обновление в этом году.

Все еще возможно, что Apple сохранит iPad 10 по еще более низкой цене, чем 349 долларов, когда они представят iPad 11.

Что касается iPad mini, Apple не сохраняла старую модель в недавней истории, поэтому он также должен быть снят с производства в начале следующего месяца. Ожидается, что новая модель будет включать поддержку Apple Intelligence, больше памяти и потенциально поддержку Apple Pencil Pro.