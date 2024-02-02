12 нових українських пісень, які заворожують і надихають

Kalush Orchestra - "Янголом"

Олег Псюк і Ко заспівали про найсильніше почуття у світі – кохання. У цій пісні ангел символізує кохану людину, без якої життя втрачає сенс. Музиканти сподіваються, що трек "знайде відгук у вашій душі та встряне в грудях, як та стріла з пісні"

ХАС - "Йду по воді"

Репер "посягнув на святе" у відео на свій новий трек з альбому-трилогії "БЛЮЗнірство". Для когось зміст може здатися образливим, бо хтось може провести аналогію з Христом. Але ми всі "діти Божі". І в кожного з нас є своя Хресна дорога.

Alina Pash - "Ne_novenka"

Аліна Паш, яка зараз мешкає в США, вирішила всіх розворушити крутим драйвовим треком.

Lely45 - "Я сподіваюсь"

Співачка сподівається, що комусь пісні з її нового альбому стануть "ліками, подругою, підтримкою, натхненням або просто приємним спогадом".

MBreeze - "Втомленим"

Фіналісти талант-шоу X-Фактор та учасники Національного відбору на Євробачення повертаються з новим посланням для усіх нас.

Пиріг і Батіг - "І гріховна, і свята"

Пісня на слова культового Григорія Чупринки, який є представником першої хвилі розстрілів в часи, коли тільки прийшла радянщина до України. Він також особливий тим, що ніколи не був прихильником нічого радянського, був впертим націоналістом, українським січовим стрільцем, за що й розстріляний 28 серпня 1921 року в київському Лук’янівському СІЗО.

Art Demur - "Завтра"

Це життєствердна та сповнена надії композиція, в якій переплітаються звуки фортепіано, яскравий біт, та струнний квартет. В пісні головний герой звертається до образу дівчини й веде діалог з нею. Сповнений рішучості, він заявляє "завтра буде кращий день і сонце знов зійде". Тому він просить не чекати його, адже він будує нове майбутнє.

SHADU - "Ignite"

Співачка продовжує радувати шанувальників. Головною темою її нових творінь з релізу "Perfect Hologram" є те, що після найтемнішої ночі настає найяскравіший світанок. І якщо сьогодні вам здається, що у вашому житті більше не буде яскравих фарб, знайте, що найкрасивіші емоції та події ще попереду.

adm:t - "Завтра?"

Ця пісня написана на вірш загиблого поета Максима Кривцова...

Робаний Йот - "Зелененькі очі"

Львівський гурт продовжує дарувати потужний і життєрадісний поп-панк.

Love, Mary - "Поцілунки"

Усі звикли, що артистка оспівує у своїх піснях розбите серце, нещасливе кохання та токсичні стосунки між партнерами, але тут усе навпаки. Цього разу Love, Mary розповідає про близькість на духовному та на фізичному рівнях, звісно ж, через призму свого життєвого досвіду.

ANDRUX "Залишився Один"

Український співак зі Сан-Франциско поділився своїми почуттями в новій пісні "Залишився Один", яка висвітлює складний і часто важкий процес виходу зі стану самотності.