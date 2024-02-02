12 новых украинских песен, которые завораживают и вдохновляют

Украинские артисты обрадовали новинками в первые дни февраля 2024 года. Среди них можно найти треки на любой вкус и настроение.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает 12 достойных вашего внимания песен, которые вышли в начале месяца.
Олег Псюк и Ко спели о самом сильном чувстве в мире - любви. В этой песне ангел символизирует любимого человека, без которого жизнь теряет смысл. Музыканты надеются, что трек "найдет отзыв в вашей душе и встрянет в груди, как стрела из песни"
Рэпер "посягнул на святое" в видео на свой новый трек из альбома-трилогии "БЛЮЗнірство". Для кого смысл может показаться оскорбительным, ибо кто может провести аналогию со Христом. Но мы все "дети Божьи". И у каждого из нас есть свой Крестный путь.
Алина Паш, которая сейчас живет в США, решила всех расшевелить крутым драйвовым треком.
Певица надеется, что кому-то песни из ее нового альбома станут "лекарством, подругой, поддержкой, вдохновением или просто приятным воспоминанием".
Финалисты талант-шоу X-Фактор и участники Национального отбора на Евровидение возвращаются с новым посланием всем нам.
Песня на слова культового Григория Чупринки, являющегося представителем первой волны расстрелов во времена, когда только пришли советы в Украину. Он также особенный тем, что никогда не был сторонником ничего советского, был упрямым националистом, украинским сечевым стрелком, за что его расстреляли 28 августа 1921 года в киевском Лукьяновском СИЗО.
Это жизнеутверждающая и полная надежды композиция, в которой переплетаются звуки фортепиано, яркий бит и струнный квартет. В песне главный герой обращается к образу девушки и ведет диалог с ней. Преисполненный решимости, он заявляет "завтра будет лучший день и солнце снова взойдет". Потому он просит не ждать его, ведь он строит новое будущее.
Певица продолжает радовать поклонников. Главной темой ее новых творений из релиза "Perfect Hologram" является то, что после самой темной ночи наступает самый яркий рассвет. И если вам сегодня кажется, что в вашей жизни больше не будет ярких красок, знайте, что самые красивые эмоции и события еще впереди.
Эта песня написана на стихотворение погибшего поэта Максима Кривцова...
Львовская группа продолжает дарить мощный и жизнерадостный поп-панк.
Все привыкли, что артистка воспевает в своих песнях разбитое сердце, несчастливую любовь и токсичные отношения между партнерами, но все наоборот. В этот раз Love, Mary рассказывает о близости на духовном и физическом уровнях, конечно, через призму своего жизненного опыта.
Украинский певец из Сан-Франциско поделился своими чувствами в новой песне "Залишився Один", которая освещает сложный и часто тяжелый процесс выхода из состояния одиночества.
Раньше мы делились лучшими клипами Скрябина, которые следует вспомнить в годовщину гибели певца.
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