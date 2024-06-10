11 найкращих програм, які допоможуть вам змонтувати та відредагувати відео

CyberLink PowerDirector 365

CyberLink вже давно є лідером галузі зі швидкості роботи та підтримки нових відеоформатів та ефектів. Незважаючи на величезний набір функцій, інтерфейс програми зрозумілий і не такий складний, як професійне програмне забезпечення.

З її допомогою можна виконувати будь-які завдання, від простого обрізання та склеювання кліпів до створення VR-відео, мультикамерної зйомки та ефектів з ключовими кадрами. Ви можете придбати програму одноразовою покупкою або за підпискою.

PowerDirector підійде серйозним відеоаматорам та користувачам YouTube, які хочуть максимально ефективно використовувати свої кліпи, не маючи професійних навичок.

Плюси

Зрозумілий, зручний інтерфейс

Безліч ефектів та інструментів штучного інтелекту

Мультикамера та відстеження руху

Запис екрану

Мінуси

Кількість варіантів іноді може бути величезною

CyberLink PowerDirector 365 (фото: TechRadar)

Adobe Premiere Pro

Premiere Pro - це промисловий стандарт серед професійних програм для відеомонтажу компанії Adobe, лідера в розробці програмного забезпечення для творчих завдань. Він пропонує всілякі ефекти, інструменти корекції кольору, а також функції спільної роботи і виведення готового відео, які тільки можуть знадобитися професіоналам.

Останні оновлення додали вражаюче автоматичне створення субтитрів, можливість редагувати відео на основі тексту, а також новий уніфікований інструмент керування кольором та функції спільної роботи.

Програма працює як на MacOS, так і на Windows. Premiere Pro доступний лише за підпискою, тому первісна вартість невелика, але згодом витрати накопичуються. Це частково компенсується частими і часом вражаючими оновленнями, які отримують підписники.

Як випливає із назви, Premiere Pro призначений для професійних відеомонтажерів. Однак його із задоволенням використовують і багато серйозних любителів. Програма особливо підходить тим, кому необхідно співпрацювати з іншими людьми, а також командам, які використовують пакет програм Adobe Creative Cloud.

Плюси

Відмінний інструмент стабілізації

Швидкість реагування та швидкий рендеринг

Необмежені кути багатокамерної зйомки

Безліч інструментів організації та спільної роботи

Зрозумілий, гнучкий інтерфейс

Мінуси

Деякі методи потребують додаткових програм, таких як After Effects або Media Encoder

Немає зразків звукових ефектів

Складний інтерфейс для непрофесіоналів

Adobe Premiere Pro (фото: The Indian Express)

Apple Final Cut Pro

Final Cut Pro має продуманий, сучасний інтерфейс. Монтажер, який якийсь час попрацює в цьому інтерфейсі, оцінить його гнучкість і зрозуміє, що він пропонує такий самий широкий набір інструментів та можливостей, як і будь-яка програма з більш традиційним інтерфейсом.

Нова версія програми для iPad (що вимагає підписки за 4,99 доларів на місяць) чудово поєднується з настільним додатком. Також з'явилася нова функція видалення сцени на базі штучного інтелекту, яка дозволяє видаляти фон відео без використання зеленого екрану.

Програма чудово підходить професіоналам. Однак завдяки зручності використання вона також є добрим вибором для любителів-ентузіастів.

Плюси

Невідслідкована тимчасова шкала

Чудові інструменти організації, включаючи бібліотеки, рейтинги, теги та автоматичний аналіз осіб та сцен

Підтримка 360-градусного відео та широкого колірного простору.

Підтримка кількох камер

Висока продуктивність

Мінуси

Нетрадиційне редагування тимчасової шкали

Досвід імпорту та експорту поступається Premiere Pro

Apple Final Cut Pro (фото: Apple Support)

Apple iMovie

Програма iMovie від Apple для відеомонтажерів поєднує простоту використання з багатим набором інструментів. Нова функція "Розкадрування" допомагає користувачам створювати цікаві цифрові фільми. Крім того, ви отримуєте просунуті інструменти, такі як хромакей, картинка в картинці і аудіофільтри.

iMovie призначений для непрофесіоналів, наприклад для тих, хто хоче змонтувати відео з сімейної відпустки. Однак завдяки функції "Розкадрування" воно стане чудовою відправною точкою для тих, хто цікавиться кіновиробництвом. Як і більшість продуктів Apple, програма доступна лише користувачам пристроїв Apple.

Плюси

Відмінний інструмент для хромакейінгу

Унікальна підтримка відеофункцій iPhone

Відмінні шаблони фільмів

Надзвичайно простий у використанні

Мінуси

Не підтримує теги мультимедіа

Не вистачає можливостей багатокамерної зйомки та відстеження руху

Обмеження у вигляді двох відеодоріжок

Apple iMovie (фото: PCMag)

Corel VideoStudio Ultimate

Corel VideoStudio має чудовий інструмент для створення покадрової анімації та для відстеження руху. Він продовжує додавати нові корисні функції, забезпечуючи при цьому високу продуктивність і простоту використання.

VideoStudio орієнтований на відеооператорів-початківців, відеоблогерів на YouTube і творців контенту для TikTok. Ще однією перевагою VideoStudio є його доступна ціна з можливістю одноразової покупки ліцензії.

Плюси

Безліч приголомшливих ефектів

Надзвичайно швидкий рендеринг

Підтримка 360-градусної віртуальної реальності, 4K Ultra HD та 3D-медіа

Багатоточкове відстеження руху

Корекція кольору

Крутий інструмент для покадрової анімації

Мінуси

Можливості редагування аудіо порівняно слабші, ніж відео

Слабка підтримка моніторів з високою роздільною здатністю

Занадто багато інструментів для легкого редагування

Corel VideoStudio Ultimate (фото: PCMag)

DaVinci Resolve

DaVinci Resolve - це професійна програма для відеомонтажу високого класу. Незважаючи на те, що її освоєння потребує зусиль, наявність повністю безкоштовної версії з широким функціоналом робить її привабливою як для аматорів, так і професіоналів.

Редагування забезпечує неперевершений контроль над ефектами, а програмне забезпечення рясніє кадруванням, корекцією кольору та аудіоінструментами.

Resolve орієнтована на професійних відеоредакторів і використовувалася в багатьох голлівудських блокбастерах, включаючи "Аватар", "Дюна" та "Змії в літаку". Однак це не означає, що цілеспрямований аматор не зможе скористатися перевагами її щедрої безкоштовної версії та освоїти її інструменти на будь-якому рівні.

Плюси

Безліч інструментів редагування для точного контролю

Зрозумілий, добре продуманий інтерфейс

Включає анімаційну графіку та редагування звуку

Висока продуктивність рендерингу

Мінуси

Потребує багато системних ресурсів

Складне програмне забезпечення потребує часу для вивчення

DaVinci Resolve (фото: BlackMagic Design)

Movavi Video Editor

Movavi, можливо, не настільки відома у світі програм для відеомонтажу, проте вона пропонує по-справжньому приємний інтерфейс, що вміщає всі інструменти, які можуть знадобитися відеоредакторам-початківцям і YouTube-авторам.

До програми включені гарні ефекти та переходи, а також вибір фонової музики. Експорт відео відбувається на високій швидкості з можливістю прямого завантаження на YouTube або Vimeo. Movavi також відрізняється розумною ціною, пропонуючи як разову покупку, так і підписку. Версії програми доступні для macOS та Windows.

Плюси

Простий для розуміння інтерфейс користувача

Переходи зі звуком

Інструменти відстеження руху та "картинка в картинці"

Можливість технології хромакей

Інструмент для швидкого створення фільмів

Мінуси

Не вистачає розширених режимів обрізки та попередньої обрізки кліпів

Несумісний із чіпом Apple M1

Movavi Video Editor (фото: Steam)

Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio - це надійний і давній гравець у сфері відеомонтажу. Він поєднує значний набір функцій, близьких до професійних, з досить інтуїтивним інтерфейсом.

Pinnacle має такі функції, як відстеження руху за допомогою маски, титрування та відмінні інструменти для роботи зі звуком. За швидкістю ця спритна програма входить до числа кращих. Крім того, вам не потрібно оформлювати підписку, хоча ціна програми не найнижча.

Плюси

Зрозумілий інтерфейс

Безліч ефектів

Багатокамерне редагування

Потужний редактор заголовків

Детальні інструменти маскування

Мінуси

Обмежене відстеження руху

Нерівномірна реалізація 360-градусної віртуальної реальності

Pinnacle Studio Ultimate (фото: TechRadar)

Wondershare Filmora

Filmora - це недорогий і простий у використанні додаток для відеомонтажу, який постійно отримує нові функції. Він має корисні можливості, такі як підбір кольору, синхронізація звуку для обмеженого багатокамерного редагування, відстеження руху та перетворення мови в текст.

Filmora також демонструє чудові показники швидкості експорту. Версії програми доступні для macOS та Windows.

Програма підійде любителям, які хочуть постійно знаходити нові ідеї для ефектів у своїх відео, але не бажають розумітися на складних програмах на кшталт Premiere Pro або DaVinci Resolve. Програма доступна як за річною підпискою, так і за разовою покупкою за розумною ціною.

Плюси

Неймовірно висока швидкість рендерингу

Приємний інтерфейс

Безліч ефектів та накладень

Недорогий

Мінуси

Немає багатокамерного редагування або можливостей VR

Немає меню DVD або створення розділів

Деякі функції ШІ розчаровують

Wondershare Filmora (фото: PCMag)

Adobe Premiere Elements

Premiere Elements дозволяє легко створювати безліч ефектів, які були б складні для реалізації Premiere Pro. Ця програма для домашнього використання містить багато інструментів редагування професійного рівня, але при цьому пропонує зручні та покрокові інструкції, що спрощують роботу.

Програма також підійде тим, хто не хоче оформляти підписку, необхідну для більшості інших програм Adobe, але хоче отримати хороший набір функцій. Програма доступна як для macOS, так і для Windows.

Плюси

Зрозумілий та простий інтерфейс

Кероване редагування спрощує базові та складні проекти

Безліч відеоефектів

Професійні текстові інструменти

Кросплатформова підтримка

Мінуси

Повільна швидкість рендерингу виводу

Жодного 360-градусного VR або 3D-редагування

Немає підтримки багатокамерності

Немає можливості запису екрана

Немає запису DVD або Blu-ray

Adobe Premiere Elements (фото: Adobe)

Microsoft Clipchamp

Безкоштовний вбудований відеоредактор Windows - відмінний вибір, якщо вам просто потрібно обрізати та з'єднати кліпи, додати фонову музику або записати відео з екрана із закадровим голосом із веб-камери або без нього.

Сильними сторонами є автоматичне створення підписів на основі промови за допомогою штучного інтелекту і, навпаки, озвучення за допомогою штучного інтелекту, яке перетворює ваші підписи на озвучені слова з безліччю голосових стилів.

Clipchamp підійде всім, хто хоче швидко створювати яскраві короткі відеоролики, не замислюючись про формати файлів та інші технічні нюанси. Особливо оцінять його шаблони та їхню привабливість фахівці із соціального маркетингу.

Плюси

Входить до складу Windows 11

Зручний інтерфейс

Щедрий вибір шаблонів

Стильні ефекти та переходи

Хороші варіанти тексту та саундтреку

Мінуси

Потрібна підписка для деяких функцій

Шаблони, як правило, короткі та не вказують типи знімків

Обмежений контроль над ефектами

Повільний експортний рендеринг

Microsoft Clipchamp (фото: Microsoft Clipchamp)