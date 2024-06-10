11 найкращих програм, які допоможуть вам змонтувати та відредагувати відео

Редагування відео може бути захоплюючим та креативним процесом, але вибір правильного інструменту має вирішальне значення для досягнення професійних результатів. У світі є безліч програм для монтажу, кожна з яких має свої унікальні функції та можливості. Незалежно від вашого рівня навичок, ці інструменти допоможуть вам втілити у життя всі ваші відеопроекти.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт про комп'ютери, новітні технології та гаджети PCMag.
CyberLink вже давно є лідером галузі зі швидкості роботи та підтримки нових відеоформатів та ефектів. Незважаючи на величезний набір функцій, інтерфейс програми зрозумілий і не такий складний, як професійне програмне забезпечення.
З її допомогою можна виконувати будь-які завдання, від простого обрізання та склеювання кліпів до створення VR-відео, мультикамерної зйомки та ефектів з ключовими кадрами. Ви можете придбати програму одноразовою покупкою або за підпискою.
PowerDirector підійде серйозним відеоаматорам та користувачам YouTube, які хочуть максимально ефективно використовувати свої кліпи, не маючи професійних навичок.
Плюси
Мінуси
CyberLink PowerDirector 365 (фото: TechRadar)
Premiere Pro - це промисловий стандарт серед професійних програм для відеомонтажу компанії Adobe, лідера в розробці програмного забезпечення для творчих завдань. Він пропонує всілякі ефекти, інструменти корекції кольору, а також функції спільної роботи і виведення готового відео, які тільки можуть знадобитися професіоналам.
Останні оновлення додали вражаюче автоматичне створення субтитрів, можливість редагувати відео на основі тексту, а також новий уніфікований інструмент керування кольором та функції спільної роботи.
Програма працює як на MacOS, так і на Windows. Premiere Pro доступний лише за підпискою, тому первісна вартість невелика, але згодом витрати накопичуються. Це частково компенсується частими і часом вражаючими оновленнями, які отримують підписники.
Як випливає із назви, Premiere Pro призначений для професійних відеомонтажерів. Однак його із задоволенням використовують і багато серйозних любителів. Програма особливо підходить тим, кому необхідно співпрацювати з іншими людьми, а також командам, які використовують пакет програм Adobe Creative Cloud.
Плюси
Мінуси
Adobe Premiere Pro (фото: The Indian Express)
Final Cut Pro має продуманий, сучасний інтерфейс. Монтажер, який якийсь час попрацює в цьому інтерфейсі, оцінить його гнучкість і зрозуміє, що він пропонує такий самий широкий набір інструментів та можливостей, як і будь-яка програма з більш традиційним інтерфейсом.
Нова версія програми для iPad (що вимагає підписки за 4,99 доларів на місяць) чудово поєднується з настільним додатком. Також з'явилася нова функція видалення сцени на базі штучного інтелекту, яка дозволяє видаляти фон відео без використання зеленого екрану.
Програма чудово підходить професіоналам. Однак завдяки зручності використання вона також є добрим вибором для любителів-ентузіастів.
Плюси
Мінуси
Apple Final Cut Pro (фото: Apple Support)
Програма iMovie від Apple для відеомонтажерів поєднує простоту використання з багатим набором інструментів. Нова функція "Розкадрування" допомагає користувачам створювати цікаві цифрові фільми. Крім того, ви отримуєте просунуті інструменти, такі як хромакей, картинка в картинці і аудіофільтри.
iMovie призначений для непрофесіоналів, наприклад для тих, хто хоче змонтувати відео з сімейної відпустки. Однак завдяки функції "Розкадрування" воно стане чудовою відправною точкою для тих, хто цікавиться кіновиробництвом. Як і більшість продуктів Apple, програма доступна лише користувачам пристроїв Apple.
Плюси
Мінуси
Apple iMovie (фото: PCMag)
Corel VideoStudio має чудовий інструмент для створення покадрової анімації та для відстеження руху. Він продовжує додавати нові корисні функції, забезпечуючи при цьому високу продуктивність і простоту використання.
VideoStudio орієнтований на відеооператорів-початківців, відеоблогерів на YouTube і творців контенту для TikTok. Ще однією перевагою VideoStudio є його доступна ціна з можливістю одноразової покупки ліцензії.
Плюси
Мінуси
Corel VideoStudio Ultimate (фото: PCMag)
DaVinci Resolve - це професійна програма для відеомонтажу високого класу. Незважаючи на те, що її освоєння потребує зусиль, наявність повністю безкоштовної версії з широким функціоналом робить її привабливою як для аматорів, так і професіоналів.
Редагування забезпечує неперевершений контроль над ефектами, а програмне забезпечення рясніє кадруванням, корекцією кольору та аудіоінструментами.
Resolve орієнтована на професійних відеоредакторів і використовувалася в багатьох голлівудських блокбастерах, включаючи "Аватар", "Дюна" та "Змії в літаку". Однак це не означає, що цілеспрямований аматор не зможе скористатися перевагами її щедрої безкоштовної версії та освоїти її інструменти на будь-якому рівні.
Плюси
Мінуси
DaVinci Resolve (фото: BlackMagic Design)
Movavi, можливо, не настільки відома у світі програм для відеомонтажу, проте вона пропонує по-справжньому приємний інтерфейс, що вміщає всі інструменти, які можуть знадобитися відеоредакторам-початківцям і YouTube-авторам.
До програми включені гарні ефекти та переходи, а також вибір фонової музики. Експорт відео відбувається на високій швидкості з можливістю прямого завантаження на YouTube або Vimeo. Movavi також відрізняється розумною ціною, пропонуючи як разову покупку, так і підписку. Версії програми доступні для macOS та Windows.
Плюси
Мінуси
Movavi Video Editor (фото: Steam)
Pinnacle Studio - це надійний і давній гравець у сфері відеомонтажу. Він поєднує значний набір функцій, близьких до професійних, з досить інтуїтивним інтерфейсом.
Pinnacle має такі функції, як відстеження руху за допомогою маски, титрування та відмінні інструменти для роботи зі звуком. За швидкістю ця спритна програма входить до числа кращих. Крім того, вам не потрібно оформлювати підписку, хоча ціна програми не найнижча.
Плюси
Мінуси
Pinnacle Studio Ultimate (фото: TechRadar)
Filmora - це недорогий і простий у використанні додаток для відеомонтажу, який постійно отримує нові функції. Він має корисні можливості, такі як підбір кольору, синхронізація звуку для обмеженого багатокамерного редагування, відстеження руху та перетворення мови в текст.
Filmora також демонструє чудові показники швидкості експорту. Версії програми доступні для macOS та Windows.
Програма підійде любителям, які хочуть постійно знаходити нові ідеї для ефектів у своїх відео, але не бажають розумітися на складних програмах на кшталт Premiere Pro або DaVinci Resolve. Програма доступна як за річною підпискою, так і за разовою покупкою за розумною ціною.
Плюси
Мінуси
Wondershare Filmora (фото: PCMag)
Premiere Elements дозволяє легко створювати безліч ефектів, які були б складні для реалізації Premiere Pro. Ця програма для домашнього використання містить багато інструментів редагування професійного рівня, але при цьому пропонує зручні та покрокові інструкції, що спрощують роботу.
Програма також підійде тим, хто не хоче оформляти підписку, необхідну для більшості інших програм Adobe, але хоче отримати хороший набір функцій. Програма доступна як для macOS, так і для Windows.
Плюси
Мінуси
Adobe Premiere Elements (фото: Adobe)
Безкоштовний вбудований відеоредактор Windows - відмінний вибір, якщо вам просто потрібно обрізати та з'єднати кліпи, додати фонову музику або записати відео з екрана із закадровим голосом із веб-камери або без нього.
Сильними сторонами є автоматичне створення підписів на основі промови за допомогою штучного інтелекту і, навпаки, озвучення за допомогою штучного інтелекту, яке перетворює ваші підписи на озвучені слова з безліччю голосових стилів.
Clipchamp підійде всім, хто хоче швидко створювати яскраві короткі відеоролики, не замислюючись про формати файлів та інші технічні нюанси. Особливо оцінять його шаблони та їхню привабливість фахівці із соціального маркетингу.
Плюси
Мінуси
Microsoft Clipchamp (фото: Microsoft Clipchamp)
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