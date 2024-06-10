11 лучших программ, которые помогут вам смонтировать и отредактировать видео

CyberLink PowerDirector 365

CyberLink уже давно является лидером отрасли по скорости работы и поддержке новых видеоформатов и эффектов. Несмотря на огромный набор функций, интерфейс программы понятный и не такой сложный, как у профессионального программного обеспечения.

С ее помощью можно выполнять любые задачи, от простой обрезки и склейки клипов до создания VR-видео, мульти-камерной съемки и эффектов с ключевыми кадрами. Вы можете приобрести приложение единоразовой покупкой или по подписке.

PowerDirector подойдет серьезным видеолюбителям и пользователям YouTube, которые хотят максимально эффективно использовать свои клипы, не имея при этом профессиональных навыков.

Плюсы

Понятный, удобный интерфейс

Множество эффектов и инструментов искусственного интеллекта

Мультикамера и отслеживание движения

Запись экрана

Минусы

Количество вариантов иногда может быть огромным

CyberLink PowerDirector 365 (фото: TechRadar)

Adobe Premiere Pro

Premiere Pro - это промышленный стандарт среди профессиональных программ для видеомонтажа от компании Adobe, лидера в разработке программного обеспечения для творческих задач. Он предлагает всевозможные эффекты, инструменты цветокоррекции, а также функции совместной работы и вывода готового видео, которые только могут понадобиться профессионалам.

Последние обновления добавили впечатляющее автоматическое создание субтитров, возможность редактировать видео на основе текста, а также новый унифицированный инструмент управления цветом и функции совместной работы.

Программа работает как на macOS, так и на Windows. Premiere Pro доступен только по подписке, поэтому первоначальная стоимость невелика, но со временем расходы накапливаются. Это частично компенсируется частыми и, порой, впечатляющими обновлениями, которые получают подписчики.

Как следует из названия, Premiere Pro предназначен для профессиональных видеомонтажеров. Однако его с удовольствием используют и многие серьезные любители. Программа особенно подходит тем, кому необходимо сотрудничать с другими людьми, а также командам, которые используют пакет приложений Adobe Creative Cloud.

Плюсы

Отличный инструмент стабилизации

Скорость реагирования и быстрый рендеринг

Неограниченные углы многокамерной съемки

Множество инструментов организации и совместной работы

Понятный, гибкий интерфейс

Минусы

Для некоторых методов требуются дополнительные приложения, такие как After Effects или Media Encoder

Нет образцов звуковых эффектов

Сложный интерфейс для непрофессионалов

Adobe Premiere Pro (фото: The Indian Express)

Apple Final Cut Pro

Final Cut Pro обладает продуманным, современным интерфейсом. Монтажер, который какое-то время поработает в этом интерфейсе, оценит его гибкость и поймет, что он предлагает такой же широкий набор инструментов и возможностей, как и любое приложение с более традиционным интерфейсом.

Новая версия приложения для iPad (требующая подписки за 4,99 долларов в месяц) прекрасно сочетается с настольным приложением. Также появилась новая функция удаления сцены на базе искусственного интеллекта, которая позволяет удалять фон в видео без использования зеленого экрана.

Программа отлично подходит профессионалам. Однако благодаря удобству использования она также является хорошим выбором для любителей-энтузиастов.

Плюсы

Неотслеживаемая временная шкала

Превосходные инструменты организации, включая библиотеки, рейтинги, теги и автоматический анализ лиц и сцен

Поддержка 360-градусного видео и широкого цветового пространства.

Поддержка нескольких камер

Высокая производительность

Минусы

Нетрадиционное редактирование временной шкалы

Опыт импорта и экспорта уступает Premiere Pro

Apple Final Cut Pro (фото: Apple Support)

Apple iMovie

Приложение iMovie от Apple для начинающих видеомонтажеров сочетает простоту использования с богатым набором инструментов. Новая функция "Раскадровки" помогает пользователям создавать интересные цифровые фильмы. Кроме того, вы получаете продвинутые инструменты, такие как хромакей, картинка-в-картинке и аудиофильтры.

iMovie предназначен для непрофессионалов, например, для тех, кто хочет смонтировать видео с семейного отпуска. Однако благодаря функции "Раскадровки" оно станет отличной отправной точкой для тех, кто интересуется кинопроизводством. Как и большинство продуктов Apple, программа доступна только для пользователей устройств Apple.

Плюсы

Отличный инструмент для хромакейинга

Уникальная поддержка видеофункций iPhone

Отличные шаблоны фильмов

Чрезвычайно прост в использовании

Минусы

Не поддерживает теги мультимедиа

Не хватает возможностей многокамерной съемки и отслеживания движения

Ограничения в виде двух видеодорожек

Apple iMovie (фото: PCMag)

Corel VideoStudio Ultimate

Corel VideoStudio имеет потрясающий инструмент для создания покадровой анимации и для отслеживания движения. Он продолжает добавлять полезные новые функции, обеспечивая при этом высокую производительность и простоту использования.

VideoStudio ориентирован на начинающих видеооператоров, видеоблогеров на YouTube и создателей контента для TikTok. Еще одним преимуществом VideoStudio является его доступная цена с возможностью одноразовой покупки лицензии.

Плюсы

Множество потрясающих эффектов

Чрезвычайно быстрый рендеринг

Поддержка 360-градусной виртуальной реальности, 4K Ultra HD и 3D-медиа

Многоточечное отслеживание движения

Цветокоррекция

Крутой инструмент для покадровой анимации

Минусы

Возможности редактирования аудио сравнительно слабее, чем видео

Слабая поддержка мониторов с высоким разрешением

Слишком много инструментов для легкого редактирования

Corel VideoStudio Ultimate (фото: PCMag)

DaVinci Resolve

DaVinci Resolve - это профессиональная программа для видеомонтажа высокого класса. Несмотря на то, что ее освоение требует усилий, наличие полностью бесплатной версии с широким функционалом делает ее привлекательной как для любителей, так и для профессионалов.

Редактирование обеспечивает непревзойденный контроль над эффектами, а программное обеспечение изобилует кадрированием, цветокоррекцией и аудиоинструментами.

Resolve ориентирована на профессиональных видеоредакторов и использовалась во многих голливудских блокбастерах, включая «Аватар», «Дюна» и «Змеи в самолете». Однако это не означает, что целеустремленный любитель не сможет воспользоваться преимуществами ее щедрой бесплатной версии и освоить ее инструменты на любом уровне.

Плюсы

Множество инструментов редактирования для точного контроля

Понятный, хорошо продуманный интерфейс

Включает анимационную графику и редактирование звука

Высокая производительность рендеринга

Минусы

Требует много системных ресурсов

Сложное программное обеспечение требует времени для изучения

DaVinci Resolve (фото: BlackMagic Design)

Movavi Video Editor

Movavi, возможно, не столь известная в мире программ для видеомонтажа, однако она предлагает по-настоящему приятный интерфейс, вмещающий все инструменты, которые могут понадобиться начинающим видеоредакторам и YouTube-авторам.

В программу включены красивые эффекты и переходы, а также выбор фоновой музыки. Экспорт видео происходит на высокой скорости, с возможностью прямой загрузки на YouTube или Vimeo. Movavi также отличается разумной ценой, предлагая как разовую покупку, так и подписку. Версии программы доступны для macOS и Windows.

Плюсы

Простой для понимания пользовательский интерфейс

Переходы со звуком

Инструменты отслеживания движения и "картинка в картинке"

Возможность технологии хромакей

Инструмент для быстрого создания фильмов

Минусы

Не хватает расширенных режимов обрезки и предварительной обрезки клипов

Несовместим с чипом Apple M1

Movavi Video Editor (фото: Steam)

Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio - это надежный и давний игрок в области видеомонтажа. Он объединяет внушительный набор функций, близких к профессиональным, с достаточно интуитивным интерфейсом.

Pinnacle обладает такими функциями, как отслеживание движения с помощью маски, титрование и отличные инструменты для работы со звуком. По скорости эта шустрая программа входит в число лучших. Кроме того, вам не нужно оформлять подписку, хотя цена программы не самая низкая.

Плюсы

Понятный интерфейс

Множество эффектов

Многокамерное редактирование

Мощный редактор заголовков

Подробные инструменты маскировки

Минусы

Ограниченное отслеживание движения

Неравномерная реализация 360-градусной виртуальной реальности

Pinnacle Studio Ultimate (фото: TechRadar)

Wondershare Filmora

Filmora - это недорогое и простое в использовании приложение для видеомонтажа, которое постоянно получает новые функции. Оно обладает полезными возможностями, такими как подбор цвета, синхронизация звука для ограниченного многокамерного редактирования, отслеживание движения и преобразование речи в текст.

Filmora также демонстрирует отличные показатели скорости экспорта. Версии программы доступны для macOS и Windows.

Программа подойдет любителям, которые хотят постоянно находить новые идеи для эффектов в своих видео, но не желают разбираться в сложных программах вроде Premiere Pro или DaVinci Resolve. Программа доступна как по годовой подписке, так и по разовой покупке по разумной цене.

Плюсы

Невероятно высокая скорость рендеринга

Приятный интерфейс

Множество эффектов и наложений

Недорогой

Минусы

Нет многокамерного редактирования или возможностей VR

Нет меню DVD или создания глав

Некоторые функции ИИ разочаровывают

Wondershare Filmora (фото: PCMag)

Adobe Premiere Elements

Premiere Elements позволяет легко создавать множество эффектов, которые были бы сложны для реализации в Premiere Pro. Эта программа для домашнего использования содержит многие инструменты редактирования профессионального уровня, но при этом предлагает удобные и пошаговые инструкции, упрощающие работу.

Программа также подойдет тем, кто не хочет оформлять подписку, необходимую для большинства других программ Adobe, но при этом хочет получить хороший набор функций. Приложение доступна как для macOS, так и для Windows.

Плюсы

Понятный и простой интерфейс

Управляемое редактирование упрощает базовые и сложные проекты

Множество видеоэффектов

Профессиональные текстовые инструменты

Кроссплатформенная поддержка

Минусы

Медленная скорость рендеринга вывода

Никакого 360-градусного VR или 3D-редактирования

Нет поддержки многокамерности

Нет возможности записи экрана

Нет записи DVD или Blu-ray

Adobe Premiere Elements (фото: Adobe)

Microsoft Clipchamp

Бесплатный встроенный видеоредактор Windows - отличный выбор, если вам просто нужно обрезать и соединить клипы, добавить фоновую музыку или записать видео с экрана с закадровым голосом с веб-камеры или без него.

Сильными сторонами являются автоматическое создание подписей на основе речи с помощью искусственного интеллекта и, наоборот, озвучка с помощью искусственного интеллекта, которая превращает ваши подписи в озвученные слова с множеством голосовых стилей.

Clipchamp подойдет всем, кто хочет быстро создавать яркие короткие видеоролики, не задумываясь о форматах файлов и других технических нюансах. Особенно оценят его шаблоны и их привлекательность специалисты по социальному маркетингу.

Плюсы

Входит в состав Windows 11

Удобный интерфейс

Щедрый выбор шаблонов

Стильные эффекты и переходы

Хорошие варианты текста и саундтрека

Минусы

Требуется подписка для некоторых функций

Шаблоны, как правило, короткие и не указывают типы снимков

Ограниченный контроль над эффектами

Медленный экспортный рендеринг

Microsoft Clipchamp (фото: Microsoft Clipchamp)