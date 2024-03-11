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10 найгірших образів на премії Оскар 2024, які ми хотіли б забути

Понеділок 11 березня 2024 11:58
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10 найгірших образів на премії Оскар 2024, які ми хотіли б забути Найгірші образи зірок на премії Оскар (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У ніч на 11 березня в голлівудському театрі Долбі пройшла 96-та церемонія вручення головної кінопремії року - Оскар. У той час як деякі зірки отримували овації за свої чудові образи (що не менш важливо, ніж сама статуетка), інші опинялися не на передньому плані - їхнє вбрання залишало бажати кращого.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найневдаліші образи з килимової доріжки цьогорічної премії.

Найневдаліші наряди Оскара 2024

Очолює наш антирейтинг найгірших образів Біллі Айліш у костюмі Chanel, в якому вона виглядає на кілька (якщо не десять) років старшою.

Зараз здається, що їй краще було б залишитися при своєму звичному стилі у вільному одязі, в якому вона завжди має гармонійний і впевнений вигляд.

10 найгірших образів на премії Оскар 2024, які ми хотіли б забути

Біллі Айліш в Chanel (фото: Getty Images)

Також до цього списку увійшла зірка фільму "Вбивці квіткового місяця" Лілі Гледстоун, яка була номінована на найкращу жіночу роль, у своїй оксамитовій сукні Gucci.

Також під критику нашої редакції потрапив костюм Двейна Джонсона - можливо, йому варто було б обрати класичний смокінг.

10 найгірших образів на премії Оскар 2024, які ми хотіли б забути

Двейн Джонсон (фото: Getty Images)

Іншим знаменитостям з нашого антирейтингу також варто було б змінити свого стиліста…

Монце Рібе

10 найгірших образів на премії Оскар 2024, які ми хотіли б забути

Монце Рібе (фото: Getty Images)

Ніккі Бентем

Ріта Морено

10 найгірших образів на премії Оскар 2024, які ми хотіли б забути

Ріта Морено (фото: Getty Images)

Андреа Райзборо

10 найгірших образів на премії Оскар 2024, які ми хотіли б забути

Андреа Райзборо (фото: Getty Images)

Френ Дрешер

10 найгірших образів на премії Оскар 2024, які ми хотіли б забути

Френ Дрешер (фото: Getty Images)

Франческа Скорсезе

10 найгірших образів на премії Оскар 2024, які ми хотіли б забути

Франческа Скорсезе (фото: Getty Images)

Дженей Коллінз

Нещодавно ми робили добірку з Топ-10 найрозкішніших образів з церемонії нагородження Оскар 2024.

Також ми розповідали, що відомо про режисера "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, фільм якого здобув Оскар 2024.

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Оскар сукні Голливуд Билли Айлиш
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