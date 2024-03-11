10 худших образов на премии Оскар 2024, которые мы хотели бы забыть
В ночь на 11 марта в голливудском театре Долби прошла 96-я церемония вручения главной кинопремии года - Оскар. В то время как некоторые звезды получали овации за свои великолепные образы (что не менее важно, чем сама статуэтка), другие оказывались не на переднем плане - их наряды оставляли желать лучшего.
РБК-Украина (проект Styler) собрала самые неудачные образы из ковровой дорожки премии этого года.
Самые неудачные наряды Оскара 2024
Возглавляет наш антирейтинг худших образов Билли Айлиш в костюме Chanel, в котором она выглядит на несколько лет (если не десять) старше.
Сейчас кажется, что ей лучше было бы остаться при своем привычном стиле в свободной одежде, в которой она всегда выглядит гармонично и уверенно.
Билл Айлиш в Chanel (фото: Getty Images)
Также в этот список вошла звезда фильма "Убийцы цветочного месяца" Лили Гледстоун, номинированная на лучшую женскую роль, в своем бархатном платье Gucci.
THEY HAVE ARRIVED. @lily_gladstone на Оскаре red carpet.
Who are they wearing? Who did the beadwork?? pic.twitter.com/iFLloOZ86l — Frances *Deadly SoverAuntie* Danger (@FrancesMFDanger) 10 марта, 2024
Также под критику нашей редакции попал костюм Дуейна Джонсона - возможно, ему стоило бы выбрать классический смокинг.
Дуейн Джонсон (фото: Getty Images)
Другим знаменитостям из нашего антирейтинга также стоило бы сменить своего стилиста…
Монце Рибе
Монце Рибе (фото: Getty Images)
Никки Бентем
#NickyBentham Creo que aquest vestit és sinònim de elegància, simplicidad y elegancia. #Oscars2024 pic.twitter.com/Ldu6Ux98kY — Gabriela (@Gabyramireztips) March 10, 2024
Рита Морено
Рита Морено (фото: Getty Images)
Андреа Райзборо
Андреа Райзборо (фото: Getty Images)
Фрэн Дрешер
Фрэн Дрешер (фото: Getty Images)
Франческа Скорсезе
Франческа Скорсезе (фото: Getty Images)
Дженей Коллинз
JaNae Collins at #Oscars2024 @cravemedia_ pic.twitter.com/iiBXTVgHN6 — Sunrise (@SunrisesFILM) March 10, 2024
Недавно мы делали подборку из Топ-10 самых роскошных образов с церемонии награждения Оскар 2024.
Также мы рассказывали что известно о режиссере "20 дней в Мариуполе" Мстиславе Чернове, фильм которого получил Оскар 2024.