10 худших образов на премии Оскар 2024, которые мы хотели бы забыть

Возглавляет наш антирейтинг худших образов Билли Айлиш в костюме Chanel, в котором она выглядит на несколько лет (если не десять) старше.

Сейчас кажется, что ей лучше было бы остаться при своем привычном стиле в свободной одежде, в которой она всегда выглядит гармонично и уверенно.

Билл Айлиш в Chanel (фото: Getty Images)

Также в этот список вошла звезда фильма "Убийцы цветочного месяца" Лили Гледстоун, номинированная на лучшую женскую роль, в своем бархатном платье Gucci.

THEY HAVE ARRIVED. @lily_gladstone на Оскаре red carpet.



Who are they wearing? Who did the beadwork?? pic.twitter.com/iFLloOZ86l — Frances *Deadly SoverAuntie* Danger (@FrancesMFDanger) 10 марта, 2024