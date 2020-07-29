11-летняя украинка установила потрясающий силовой рекорд: это не удавалось никому

Ученица средней школы №304, каратистка Дарья Острищенко установила силовой рекорд "Планка на локтях" для Национального реестра рекордов Украины. 11-летняя девочка неподвижно продержала в позиции тело 50 минут 3 секунды.

По сей день в украинской книге рекордов среди детей планку на локтях никто не регистрировал. Чтобы рекорд таки зафиксировали, в планке надо простоять как минимум полчаса. По словам Дарьи, она может намного больше. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Фиксация рекорда состоялась 28 июля – в день рождения Дарьи. Девочка тренировалась на протяжение двух месяцев каждый день. Ее лучший результат - один час и две минуты.

Тренер малышки рассказала, что к рекорду девочку подстегнул карантин. Наставница детей давала им спортивные задания и они их выполняли. К такому успеху стимулировали и родители школьницы, они вовсю верили в силы своей дочери.

11-летняя украинка побила силовой рекорд

Как мы ранее писали, в Украине годовалый "спартанец" установил потрясающий спортивный рекорд. Ребенок сделал 430 непрерывных повторений на пресс и попал в Книгу рекордов Украины.