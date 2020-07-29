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11-річна українка встановила приголомшливий силовий рекорд: це не вдавалося нікому

Київ, Середа 29 липня 2020 11:21
11-річна українка встановила приголомшливий силовий рекорд: це не вдавалося нікому
Українка встановила силовий рекорд (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Школярка встановила рекорд, якого не було навіть серед її ровесників-хлопчиків

Учениця середньої школи №304, каратистка Дар'я Острищенко встановила силовий рекорд "Планка на ліктях" для Національного реєстру рекордів України. 11-річна дівчинка нерухомо протримала у позиції тіло 50 хвилин 3 секунди.

Донині в українській книзі рекордів серед дітей планку на ліктях ніхто не реєстрував. Щоб рекорд таки зафіксували, у планці треба простояти як мінімум півгодини. За словами Дар'ї, вона може набагато більше. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Фіксація рекорду відбулась 28 липня – в день народження Дар'ї. Дівчина тренувалася протягом двох місяців кожен день. Її найкращий результат - година і дві хвилини.

Тренер дівчинки розповіла, що до рекорду її підстьобнув карантин. Наставниця дітей давала їм спортивні завдання і вони їх виконували. До такого успіху стимулювали і батьки школярки, вони щосили вірили в сили своєї дочки.

11-річна українка побила силовий рекорд

Як ми раніше писали, в Україні однорічний "спартанець" встановив приголомшливий спортивний рекорд. Дитина зробила 430 безперервних повторень на прес і потрапила у Книгу рекордів України.

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