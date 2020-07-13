+11 градусов и грозы: синоптики предупредили о резких похолоданиях

Погода в Украине 13 июля (фото: canva.com)

Синоптики предупредили о резком снижении уровня тепла до +11 градусов

Погода в Украине 13 июля будет холодной и с грозами, в западных областях Украины термометры покажут до +11 градусов в ночное время. При этом днем сильно теплее не будет – максимальные показатели в этих регионах достигнут +22 градусов. Кроме того, атмосферный фронт в Украине сместится и накроет восточные, некоторые центральные, южные области страны.

В обновленном прогнозе Укргидрометцентра говорится, что в западных и центральных областях температуры редко будут выходить за рамки +20… +22 градусов. Похолодание также будет наблюдаться в некоторых южных и северных областях – там до +24 градусов тепла. Жара сохранится только в восточных и некоторых приморских регионах, где термометры покажут +27… +31 градус тепла.

При этом синоптики уточняют, что небо в западных, центральных областях в течение всего дня будет оставаться ясным с переменной облачностью. Атмосферный фронт переместится на восток и юг страны, где ожидаются осадки в течение дня. При этом порывы ветра будут несильным – до 5-10 м/с.

Погода в Украине 13 июля будет аномально жаркой (карта: meteo.gov.ua)

Из-за жары в восточных и южных областях будет сохраняться высокий уровень пожароопасности в регионах с высокими показателями тепла, говорится в заявлении Укргидрометцентра.

Напомним, что ранее главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат.

Стоит напомнить, что ранее мы писали, в какие области вернется жаркая погода.