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+11 градусів і грози: синоптики попередили про різкі похолодання

Понеділок 13 липня 2020 07:33
+11 градусів і грози: синоптики попередили про різкі похолодання
Погода в Україні 13 липня (фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Синоптики попередили про різке зниження рівня тепла до +11 градусів

Погода в Україні 13 липня буде холодною і з грозами, у західних областях України термометри покажуть до +11 градусів у нічний час. При цьому вдень сильно тепліше не буде – максимальні показники в цих регіонах досягнуть +22 градусів. Крім того, атмосферний фронт в Україні зміститься і накриє східні, деякі центральні та південні області країни.

В оновленому прогнозі Укргідрометцентру говориться, що в західних і центральних областях температура рідко буде виходити за рамки +20... +22 градусів. Похолодання також буде спостерігатися в деяких південних і північних областях – до +24 градусів тепла. Спека збережеться тільки в східних і деяких приморських регіонах, де термометри покажуть +27... +31 градус тепла.

При цьому синоптики уточнюють, що небо в західних, центральних областях протягом усього дня буде залишатися ясним з мінливою хмарністю. Атмосферний фронт переміститься на схід і південь країни, де очікуються опади протягом дня. При цьому пориви вітру будуть несильним – до 5-10 м/с.

+11 градусів і грози: синоптики попередили про різкі похолодання

Погода в Україні 13 липня буде аномально спекотною (карта: meteo.gov.ua)

Через спеку в східних і південних областях буде зберігатися високий рівень пожежонебезпеки в регіонах з найвищими показниками тепла, йдеться в заяві Укргідрометцентру.

Нагадаємо, що раніше головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.

Варто нагадати, що раніше ми писали, у які області повернеться спекотна погода.

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