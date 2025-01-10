11 альтернативних соцмереж для тих, хто шукає щось нове, крім Meta і Twitter

Bluesky

Хоча Bluesky починав не надто активно (спочатку був доступний тільки за запрошеннями), на початок січня 2025 року він зміг істотно розширити свою аудиторію до більш ніж 25 мільйонів користувачів. Мережа привернула безліч людей, які шукали більш незалежну платформу.

Bluesky розроблявся як децентралізована соціальна мережа, і його мета - стати частиною федеративної мережі, що об'єднує різні платформи. Інтерфейс нагадує Х (Twitter), що не дивно, оскільки проект від самого початку був профінансований цією платформою.

З моменту свого запуску Bluesky зазнав кілька змін і став зручнішим для користувачів. У ньому можна публікувати пости довжиною до 300 символів, але наразі немає функції редагування вже опублікованих повідомлень.

Серед особливостей - можливість легко відключати слова, теги або конкретні акаунти, а також блокувати їх; є також функція "Starter Packs", яка дає змогу додавати в стрічку цілі групи учасників, наприклад, авторів наукової фантастики або філателістів. При цьому можна видаляти окремих користувачів із цих груп.

Bluesky доступний через веб-версію, а також додатки для iOS і Android.

Bluesky (фото: The Verge)

Mastodon

Mastodon є частиною так званої федеративної мережі (fediverse). Замість того щоб просто приєднатися до застосунку, ви обираєте конкретний сервер, керований організацією, індивідуумом або групою людей. Політика модерації визначається кожним сервером окремо, хоча існують загальні правила модерації.

З одного боку, це може створити певні труднощі для новачків, але з іншого - ви отримуєте можливість вибрати сервер, що відповідає вашим інтересам, наприклад, присвячений вчителям початкових класів або фанатам аніме.

Ви не обмежені одним сервером: можна стежити за людьми з інших серверів, а також змінити або створити свій власний.

На стандартних інстансах Mastodon має зазвичай обмеження на пост - 500 символів. Можна прикріплювати зображення, відео та аудіофайли, а також редагувати публікації після їх розміщення. Рекомендується використовувати хештеги для того, щоб люди могли легко знайти ваш контент.

Для реєстрації потрібно зайти на https://joinmastodon.org/ і натиснути "Join mastodon.social" (це найвідоміший сервер) або "Pick another server".

Також можна використовувати Fedi.Garden, який пропонує "легкий і безстресовий спосіб вибору сервера у Fediverse". Ви можете шукати сервер за темою або мовою.

Mastodon (фото: The Verge)

TikTok

TikTok є надзвичайно популярним додатком. Довжина відео може варіюватися: записані за допомогою застосунка, вони можуть тривати від 15 секунд до 10 хвилин, а також можна завантажувати відео тривалістю до 60 хвилин.

Люди можуть підписуватися на вас і коментувати ваші відео, а ви можете відповідати на коментарі за допомогою інших відео. Ви можете "зшивати" відео інших користувачів з вашими, щоб вести віртуальний діалог, а також проводити прямі ефіри (якщо у вас є хоча б 1000 підписників), де взаємодієте з іншими користувачами і навіть приймаєте подарунки.

Також є можливість розміщувати текстові записи, які можна оформити в різних кольорах, шрифтах, розмірах і форматах.

Які відео з'являються у вашій стрічці, залежить від того, що алгоритм застосунку вирішить, що вам цікаво. Це може сильно змінюватися залежно від того, яким відео ви ставите лайки або коментуєте, на кого підписуєтеся і скільки часу проводите на перегляді конкретних відео.

TikTok (фото: The Verge)

Reddit

Reddit - це відома мережа, яка існує вже досить довго. Сайт побудований за принципом класичних форумів і розділений на підгрупи, звані сабреддітами. Ви можете приєднатися до будь-якого з них який вас цікавить.

Може бути кілька сабреддітів, кожен з яких охоплює різні аспекти теми або має свої особливості модерації. У кожного є свої правила, і модератор може виключити вас, якщо ви їх не дотримуєтеся.

Ви починаєте тему, і обговорення щодо неї будується у вигляді дерева повідомлень. Ви можете проголосувати за або проти теми, або одного з повідомлень у ній.

Колись Reddit теж стикався з проблемами. У 2023 році різке підвищення цін на API сайту викликало протести серед користувачів; незважаючи на це, сайт продовжує розвиватися, і в жовтні минулого року було оголошено, що він нарешті став прибутковим.

Reddit (фото: The Verge)

Tumblr

Tumblr, який був запущений у 2007 році і пережив кілька змін власників, більше нагадує серію блогів, а не соціальну мережу для обговорень. Ви можете легко переглядати останні записи всіх користувачів, на яких підписані. Потім ви клікаєте на запис, щоб побачити і взяти участь у обговореннях.

Кожен запис може бути текстовим, мати зображення або лише відеозаписи; підписники можуть обговорювати запис через прикріплені нотатки. Також можна репостити (тобто додати запис у свою стрічку) або ділитися ним в інших сервісах.

Tumblr експериментував з низкою функцій, які не виправдали себе, наприклад з Tumblr Live. Нещодавно в сервіс було додано спільноти, засновані на темах, схожі на ті, що є на Reddit.

Tumblr (фото: The Verge)

Discord

Discord більше схожий на сервіс для запрошених обговорень, ніж на відкритий соціальний простір. Він складається з окремих серверів, які дають змогу користувачам брати участь у текстових дискусіях, здійснювати відеодзвінки та обмінюватися файлами; інтерфейс може бути сильно налаштований адміністраторами залежно від того, як вони хочуть управляти правами доступу, обговореннями, іконками тощо.

Інакше кажучи, Discord може бути дуже корисним інструментом, особливо в руках людини, яка розуміється на технологіях. А якщо у вас є сімейна група, яка шукає нове місце для спілкування, Discord може стати чудовим вибором.

Коли ви завантажуєте застосунок Discord (який доступний для настільних і мобільних пристроях), ви можете додати до списку з лівого боку екрана стільки груп, скільки хочете. Наприклад, якщо у вас є сервер компанії, фан-клуб або група друзів, ви можете легко перемикатися між ними.

Discord (фото: The Verge)

Spill

За даними статті в AfroTech, Spill був створений двома колишніми співробітниками Twitter, щоб створити безпечний простір для різноманітних спільнот. Записи мають обмеження у 280 символів, і можна додавати фотографії, відео, GIF і посилання; текст накладається на зображення, що надає інтерфейсу більш візуального відчуття.

Також можна організовувати спеціальні "чайні вечірки" для зустрічей через відеодзвінки, аудіо та чат, або створювати власні групи.

Наразі доступно через додатки для Android і iPad/iOS.

Spill (фото: The Verge)

Spoutible

Spoutible - одна з більш схожих на Twitter нових соціальних мереж. Відповідно, вона використовує метафору океану/кита: ви "викидаєте" свою думку замість того, щоб публікувати її, і використовуєте "сплеш-теги" замість хештегів.

Як і в Twitter, у вас є профільна сторінка, ви можете слідкувати за іншими і бути на них підписаним, у вас є стрічка новин і можливість спілкуватися в особистих повідомленнях. Однак перед тим, як почати, вам потрібно підтвердити номер телефону.

На сторінці "Про нас" Spoutible заявляє про свій намір серйозно ставитися до питань різноманітності та конфіденційності, а також боротися з цькуванням та іншими проблемами, притаманними соціальним мережам. На жаль, у лютому 2024 року стався великий витік даних, що могло обмежити популярність мережі.

Spoutible (фото: The Verge)

CounterSocial

CounterSocial на своїй головній сторінці заявляє, що не допускає тролів, реклами або фальшивих новин - і має довгий список заходів для забезпечення конфіденційності та безпеки, включно зі сповіщеннями про витоки даних, поінформованістю про фальшиві новини в реальному часі через FactLayer і відсутністю відстеження з боку третіх осіб.

Іншими цікавими функціями є "вибухові пости", які можуть бути налаштовані на самознищення, і трансляції новин від обраних постачальників. Також є додатки для Android та iOS.

Ви можете вибрати інтерфейс: у режимі "Просунутий" використовується низка колонок, а не традиційна стрічка. Кожну колонку можна використовувати для відстеження різних хештегів або списків користувачів. Ви можете закріплювати колонки на місці або переміщати їх по інтерфейсу, а також налаштувати сповіщення про відповіді або нові записи.

В альтернативному "Спрощеному" режимі є одна стрічка, схожа на Twitter або Facebook. Також є чат для підтримки та вирішення конфліктів.

CounterSocial (фото: The Verge)

Trust Cafe

Trust Cafe - це оновлена версія соціальної мережі, раніше відомої як WT.Social. Вона орієнтована на створення простору, де "чесність і справжність цінуються понад усе". Для цього використовується система рівнів довіри, починаючи з рівня Новачок/Гость і поступово просуваючись вгору.

Кожен рівень визначає, наскільки видимі ваші публікації, і відкриває різні функції. Ви просуваєтеся, якщо інші користувачі, чий рівень довіри вже встановлений, голосують за вас як за того, хто заслуговує на довіру.

Також необхідно бути платним користувачем (починаючи з 8 доларів на місяць), якщо ви хочете просуватися вище. У вас може бути безкоштовний обліковий запис, але ви не зможете просунутися вище бронзового рівня.

Trust Cafe (фото: The Verge)

Snapchat

Хоча основна мета Snapchat - надати кумедний і креативний спосіб спілкування з друзями і сім'єю, у ньому також є соціальний аспект: Snapchat Stories - це короткі, динамічні відео, багато з яких є публічними. Ви можете підписатися на будь-яких відеоблогерів або приховати тих, хто вам не подобається.

Крім того, є Spotlight, який дуже схожий на TikTok - ви прокручуєте різноманітні короткі відео від різних авторів, ставите лайки тим, які вам подобаються, підписуєтеся на тих, за ким ви справді хочете слідкувати, і залишаєте коментарі.

Snapchat (фото: The Verge)