109-річний чоловік, який досі їздить на авто, розкрив секрети свого довголіття

Навіть коли вам буде 100 років, ви зможете почувати себе прекрасно, якщо зараз дотримуватиметеся певних правил. Принаймні, у цьому впевнений американець Вінсент Дрансфілд - у свої 109 він щодня їздить за кермом свого авто, виконує фізичні вправи, сам ходить на закупи та почувається при цьому краще, ніж його онука!

Як жити довго і щасливо

Дрансфілд народився 28 березня 1914 року. Має одну дитину, трьох онуків і семеро правнуків. Його дружина, з якою він прожив 54 роки, померла в 1992 році.

Коли його питають, як йому вдалося прожити так довго, він на перше місце ставить таку пораду: займайтеся улюбленою справою!

Сам чоловік понад 80 років був волонтером у пожежній частині.

"Що принесло мені найбільше щастя і підтримувало в житті? Пожежна служба. Я зустрів так багато друзів!" - говорить він.

Також він працював менеджером з продажу автозапчастин і на молочній фермі, куди пішов в 15 років, щоб допомогти батькам прогодувати сім'ю.

Вінсент доставляв молоко протягом п'яти років і пив його стільки, скільки хотів, що, за його словами, дало йому "здоровий імпульс". Молочні продукти він вживає досі.

Ще одна порада від довгожителя - залишайтеся активними!

Дрансфілд ніколи не ходив у спортзали та не качався, але ніколи не сидів на місці - від ранку до вечора перебуваючи "на ногах", ходячи на різні роботи.

"У нього не болить спина. Він не має тих проблем, які маю я у свої 48. У нього не болить голова. Це просто божевілля!" - каже онука Дрансфілда Еріка.

Також важливо насолоджуватися тим, що ви їсте.

109-річний пенсіонер любить італійську їжу, гамбургери, салат, молочний шоколад та інші солодощі. Він випиває чашку кави щодня та іноді п'є пиво. Тобто, він ніколи не стежив за своєю дієтою!

Цікаво, що у 50-річному віці Дрансфілд почав курити. Але через 20 років позбувся цієї шкідливої звички.

А ще Вінсент радить усім бути завжди на позитиві. Сам чоловік, за словами родичів, "має чудове почуття гумору та намагається дружити з усіма людьми у своєму рідному місті".

"У нього завжди був такий позитивний піднесений настрій, навіть коли моя бабуся померла. Він жив заради неї, але був твердо налаштований жити далі", - зазначає Еріка.

"Я зберігаю позитив. Я ніколи не думаю про погане. Навіть, коли щось йде не за планом", - ділиться довгожитель.

Додамо, що за статистикою більше людей на планеті стали жити довше 100 років. Однак, згідно з дослідженням Бостонського університету, серед довгожителів 85% складають жінки та лише 15% - чоловіки. Чому так? Науковці поки що не можуть дати відповідь.