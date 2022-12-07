Як стати довгожителем: п'ять головних правил на кожен день

Якщо вам здається, що ці щасливчики обхитрили смерть або знають рецепт чудодійного зілля, ви глибоко помиляєтеся.

Всього у світі було верифіковано 100 довгожителів. Очолила його французька рекордсменка Жанна Кальман, яка прожила цілих 122 роки!

Мають помірну, проте щоденну фізичну активність

Так, довгожителі не ходять до спортивних залів. Вся активність - середня, помірна та фізіологічна: незалежно, чи живете ви в горах і щодня підіймаєтеся схилами, чи досі працюєте на городі й у вас немає автомобіля.

Серед більш спокійних, неінтенсивних практик також присутні звичайні прогулянки та заняття йогою.

Їдять звичайну їжу

Вони не вживають сучасних сортів пшениці, рису, переробленого молока та крем-сирів щодня. Тортів та хелсі-десертів також немає. Довгожителі не перетворюють їжу в культ і не надають їй великого значення.

Ми переїдаємо від обставин, а вони не створюють таких обставин, які потрібно заїдати. Найчастіше порції їхні великі, проте здебільшого складаються з допомогою овочів і зелені.

Зазвичай відсоток спожитих овочів на добу складає 60-70%. До того ж вони ласують горіхами та сезонними фруктами.

Довгожителі намагаються зменшувати вплив стресу на себе (фото: Freepik)

Вживають вино

Зазвичай люди, які довго живуть, п'ють келих вина за обідом або на зустрічі з друзями та отримують задоволення від спілкування більше, ніж від алкоголю.

Вони не знають, що таке ферментований виноград, а споживають напій таким, якими його зробила природа.

Безперестанно вірять

У Бога, Будду, захід сонця і схід сонця, вибирають релігію і чітко дотримуються прописаних принципів.

У дослідженні, опублікованому в Journal of Health and Social Behavior, віру щодо впливу на здоров'я порівняли з помірним спортивним навантаженням.

Турбуються про рідних

Рідні, близькі, зустрічі, турбота від щирого серця - складова довгих років життя.

Це діє, як спіраль: ви оточені турботою дорослих, коли були дітьми, а тепер точно не залишитеся наодинці, бувши в літньому віці. У такому разі спілкування та підтримка за будь-яких недоліків характеру обов'язково будуть.