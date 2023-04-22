109-летний мужчина, до сих пор ездящий на авто, раскрыл секреты своего долголетия
Даже когда вам будет 100 лет, вы сможете чувствовать себя прекрасно, если сейчас будете соблюдать определенные правила. По крайней мере, в этом уверен американец Винсент Дрансфилд - в свои 109 он ежедневно ездит за рулем своего авто, выполняет физические упражнения, сам ходит на закупки и чувствует себя при этом лучше, чем его внучка!
Секретами долголетия жизнерадостный пенсионер поделился в интервью изданию Today.
Как жить долго и счастливо
Дрансфилд родился 28 марта 1914 года. У него есть один ребенок, трое внуков и семеро правнуков. Его супруга, с которой он прожил 54 года, скончалась в 1992 году.
Когда его спрашивают, как ему удалось прожить так долго, он на первое место ставит такой совет: занимайтесь любимым делом!
Сам мужчина более 80 лет был волонтером в пожарной части.
"Что принесло мне величайшее счастье и поддерживало в жизни? Пожарная служба. Я встретил так много друзей!" - говорит он.
Также он работал менеджером по продажам автозапчастей и на молочной ферме, куда ушел в 15 лет, чтобы помочь родителям прокормить семью.
Винсент доставлял молоко в течение пяти лет и пил его столько, сколько хотел, что, по его словам, дало ему "здоровый импульс". Молочные продукты он употребляет до сих пор.
Еще один совет от долгожителя - оставайтесь активными!
Дрансфилд никогда не ходил в спортзалы и не катался, но никогда не сидел на месте - с утра до вечера находясь "на ногах", ходя на разные работы.
"У него не болит спина. У него нет тех проблем, которые есть у меня в мои 48. У него не болит голова. Это просто безумие!" - говорит внучка Дрансфилда Эрика.
Также важно наслаждаться тем, что вы едите.
109-летний пенсионер любит итальянскую еду, гамбургеры, салат, молочный шоколад и другие сладости. Он выпивает чашку кофе каждый день и иногда пьет пиво. То есть он никогда не следил за своей диетой!
Интересно, что в 50-летнем возрасте Дрансфилд начал курить. Но через 20 лет избавился от этой вредной привычки.
А еще Винсент советует всем быть всегда на позитиве. Сам мужчина, по словам родственников, "обладает прекрасным чувством юмора и пытается дружить со всеми людьми в своем родном городе".
"У него всегда было такое положительное приподнятое настроение, даже когда моя бабушка умерла. Он жил ради нее, но был твердо настроен жить дальше", - отмечает Эрика.
"Я сохраняю позитив. Я никогда не думаю о плохом. Даже если когда-то идет не по плану", - делится долгожитель.
Добавим, что по статистике больше людей на планете стали жить дольше 100 лет. Однако, согласно исследованию Бостонского университета, среди долгожителей 85% составляют женщины и только 15% - мужчины. Почему так? Ученые пока не могут дать ответ.
Раньше мы рассказывали, какими правилами жизни пользуются старейшие долгожители планеты.
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