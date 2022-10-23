105-річна жінка розкрила секрет здорового довголіття: всього два види продуктів

Ірен народилася в Паддінгтоні в Лондоні у вересні 1917 року і виросла поблизу Уемблі, перш ніж переїхати на північний схід, до Ньюкасла, щоб бути ближче до сім'ї.

Прабабуся була бухгалтером, працюючи на великі бренди, зокрема, на компанію Heinz.

В чому секрет довголіття жінки?

Секретом свого довголіття Ірен вважає свої смакові уподобання. А саме те, що вона завжди любила їсти багато фруктів та овочів.

На свій 105-й день народження 12 жовтня в будинку для престарілих було багато повітряних куль і величезний торт зі свічками.

Фото: Ірен отримала на день народження шоколад (chroniclelive)

48-річна Онука Ірен, сказала, що було неймовірно побачити, як її бабуся досягла такого віку і перебуває в гарному настрої.

У Ірен двоє синів, троє онуків і п'ятеро правнуків.

Коли Ірен часто запитують, у чому секрет довгого життя, вона каже людям їсти багато фруктів і овочів.

Це цікаво

У світі є п'ять "блакитних зон", в яких найбільша концентрація довгожителів і людей, що досягли столітнього віку. Вчені постійно вивчають цей феномен, щоб відкрити секрет довголіття.

До них належать: