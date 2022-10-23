UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

105-річна жінка розкрила секрет здорового довголіття: всього два види продуктів

Фото: 105-річна жінка розкрила секрет здорового довголіття (chroniclelive)
Автор: Світлана Мащенко

Ірен Гілберт нещодавно відзначила своє 105-річчя, отримавши серед інших подарунків коробку шоколадних цукерок.

Про це пише Chroniclelive.

Ірен народилася в Паддінгтоні в Лондоні у вересні 1917 року і виросла поблизу Уемблі, перш ніж переїхати на північний схід, до Ньюкасла, щоб бути ближче до сім'ї.

Прабабуся була бухгалтером, працюючи на великі бренди, зокрема, на компанію Heinz.

В чому секрет довголіття жінки?

Секретом свого довголіття Ірен вважає свої смакові уподобання. А саме те, що вона завжди любила їсти багато фруктів та овочів.

На свій 105-й день народження 12 жовтня в будинку для престарілих було багато повітряних куль і величезний торт зі свічками.

Фото: Ірен отримала на день народження шоколад (chroniclelive)

48-річна Онука Ірен, сказала, що було неймовірно побачити, як її бабуся досягла такого віку і перебуває в гарному настрої.

У Ірен двоє синів, троє онуків і п'ятеро правнуків.

Коли Ірен часто запитують, у чому секрет довгого життя, вона каже людям їсти багато фруктів і овочів.

Це цікаво

У світі є п'ять "блакитних зон", в яких найбільша концентрація довгожителів і людей, що досягли столітнього віку. Вчені постійно вивчають цей феномен, щоб відкрити секрет довголіття.

До них належать:

  • Острів Окінава (Японія)
  • Провінція Ольястра (Сардинія, Італія)
  • Місто Лома-Лінда (Каліфорнія, США)
  • Острів Ікарія (Греція)
  • Півострів Нікойя (Коста-Рика)

Раніше ми писали про фрукт, який вчені назвали секретом довгожителей.

Також читайте про горіх, який сприяє довголіттю.

Читайте РБК-Україна в Google News
долголетиежизнь