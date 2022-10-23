105-річна жінка розкрила секрет здорового довголіття: всього два види продуктів

Ірен Гілберт нещодавно відзначила своє 105-річчя, отримавши серед інших подарунків коробку шоколадних цукерок.
Про це пише Chroniclelive.
Ірен народилася в Паддінгтоні в Лондоні у вересні 1917 року і виросла поблизу Уемблі, перш ніж переїхати на північний схід, до Ньюкасла, щоб бути ближче до сім'ї.
Прабабуся була бухгалтером, працюючи на великі бренди, зокрема, на компанію Heinz.
Секретом свого довголіття Ірен вважає свої смакові уподобання. А саме те, що вона завжди любила їсти багато фруктів та овочів.
На свій 105-й день народження 12 жовтня в будинку для престарілих було багато повітряних куль і величезний торт зі свічками.
Фото: Ірен отримала на день народження шоколад (chroniclelive)
48-річна Онука Ірен, сказала, що було неймовірно побачити, як її бабуся досягла такого віку і перебуває в гарному настрої.
У Ірен двоє синів, троє онуків і п'ятеро правнуків.
Коли Ірен часто запитують, у чому секрет довгого життя, вона каже людям їсти багато фруктів і овочів.
У світі є п'ять "блакитних зон", в яких найбільша концентрація довгожителів і людей, що досягли столітнього віку. Вчені постійно вивчають цей феномен, щоб відкрити секрет довголіття.
До них належать:
Раніше ми писали про фрукт, який вчені назвали секретом довгожителей.
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