105-річна легендарна "сестра Джин" назвала 7 секретів свого довголіття

7 правил життя Джин Долорес Шмідт

105-річна черниця Жан Долорес Шмідт радіє новому баскетбольному сезону в університеті Лойоли в Чикаго. Будучи капеланом чоловічої команди протягом 30 років, вона відома як "черниця-баскетболістка".

Відома просто як сестра Джин, вона підтримує команду молитвою перед грою перед матчами та служить оберегом удачі.

105-річна жінка, яка народилася 21 серпня 1919 року, продовжує працювати принаймні п’ять днів на тиждень. Вона добирається із квартири до кампусу на маршрутному автобусі, а також дає поради, підтримку та обійми студентам у своєму офісі.

105-річна сестра Джин (instagram.com/basket_ukraine)

Вона користується iPad, комп’ютером і активно спілкується через електронну пошту, але найбільше значення має особистий зв’язок із молодими людьми.

1. Будьте поруч з молодими людьми

"Мені подобається бути серед молодих людей. Вони тримають мене живою, здоровою і бадьорою. Завдяки моїй взаємодії з тими студентами я ніколи не шкодувала, що не маю власних дітей", - пише Джин у своїх мемуарах.

2.Ніколи не виходити на пенсію

Сестра Джин справді спробувала піти на пенсію в 1994 році у віці 75 років, але зрозуміла, що не хоче кидати роботу. Це почуття поширене серед людей, які живуть надзвичайно довго. Того ж року її попросили бути капеланом чоловічої баскетбольної команди.

"Це стало найбільш трансформаційною та трансцендентною посадою в моєму житті", - пише вона у своїй книзі.

Враховуючи графік роботи колективу, вона іноді працює до 9:30 вечора та у вихідні. Важливо мати мету в житті, але оскільки люди проводять так багато часу на роботі, їм варто змінити ситуацію, якщо їм не подобається їхня робота чи кар’єра, радить вона.

3. Продовжуйте рухатися вперед

Сестра Джин добре розуміє сучасні технології, стежить за новинами та називає адаптивність своєю суперсилою.

"Якщо ви не рухатиметеся вперед, ви дуже швидко відстанете", - пише вона у своїй книзі.

Монахиня називає себе королевою селфі, оскільки багато людей хочуть з нею сфотографуватися. Це робить їх щасливими, тому вона із задоволенням це робить, каже вона.

4. Хороші гени

Джин вважає, що багато в чому її довголіття походить від батька.

Він прожив 95 років, і кілька його братів і сестер досягли такого ж віку.

"Коли мені виповнилося 95 років, я подумала: "Мені потрібно справді готуватися піти до Бога». Але я все ще тут", - каже вона.

5. Прокидайтеся і лягайте спати радісно

Якщо ви не подбаєте про себе, ви не зможете подбати про інших, каже сестра Джин.

Важливо виділити спокійний час для молитви та роздумів, щоб подбати про свій розум, додає вона у своїй книзі.

Монахиня прокидається о 5 ранку і робить паузу для 30-хвилинної медитації. Потім увечері вона знаходить час, щоб подумати про всі хороші речі, які вона зробила того дня.

"Я все ще лягаю спати щовечора з усмішкою на обличчі, вдячністю в серці та любов’ю в душі", - пише вона у своїй книзі.

6. Їжте в міру

Сестра Джин каже, що їсть практично все, але не надто багато.

Обід - це її більш потужний прийом їжі, а потім вона їсть легше під час вечері, вибираючи суп, салат або бутерброд. У молодості вона дуже обережно підходила до свого раціону, але в останні роки стала більш спокійною.

На свій день народження сестра Джин насолоджувалася курячим фрикасе, домашньою локшиною, горохом і кексом, їжею, яку вона завжди просила приготувати свою маму на її особливий день.

7. Залишайтеся позитивними та радісними

Сестра Джин каже, що ніколи не була в депресії, і вважає, що для стресу потрібно занадто багато енергії. Вона приписує своє добре психічне здоров’я своїм батькам, які створили для неї щасливий дім, і її двом братам.

Вони також прищепили їй любов до спорту, який вона називає найкращим учителем командної роботи.

"Я багато чому навчилася від мами й тата. Вони були такими позитивними весь час. Вони сказали нам, що ми справді можемо щось зробити, якщо справді спробуємо, і я в це вірю", - резюмувала довгожителька.