105-летняя легендарная "сестра Джин" назвала 7 секретов своего долголетия

7 правил жизни Джин Долорес Шмидт

105-летняя монахиня Жан Долорес Шмидт радуется новому баскетбольному сезону в университете Лойолы в Чикаго. Будучи капелланом мужской команды в течение 30 лет, она известна как "монахиня-баскетболистка".

Известная как сестра Джин поддерживает команду молитвой перед игрой перед матчами и служит оберегом удачи.

105-летняя женщина, родившаяся 21 августа 1919 года, продолжает работать по крайней мере пять дней в неделю. Она добирается из квартиры в кампус на маршрутном автобусе, а также дает советы, поддержку и объятия студентам в своем офисе.

105-летняя сестра Джин (instagram.com/basket_ukraine)

Она пользуется iPad, компьютером и активно общается по электронной почте, но наибольшее значение имеет личная связь с молодыми людьми.

1. Будьте рядом с молодыми людьми

"Мне нравится быть среди молодых людей. Они держат меня живой, здоровой и бодрой. Благодаря моему взаимодействию с теми студентами я никогда не жалела, что у меня нет собственных детей", - пишет Джин в своих мемуарах.

2. Никогда не выходить на пенсию

Сестра Джин действительно попыталась уйти на пенсию в 1994 году в возрасте 75 лет, но поняла, что не хочет бросать работу. Это чувство распространено среди людей, живущих очень долго. В том же году ее попросили быть капелланом мужской баскетбольной команды.

"Это стало самой трансформационной и трансцендентной должностью в моей жизни", - пишет она в своей книге.

Учитывая график работы коллектива, она иногда работает до 9:30 и в выходные. Важно иметь цель в жизни, но поскольку люди проводят так много времени на работе, им следует изменить ситуацию, если им не нравится их работа или карьера, советует она.

3. Продолжайте двигаться вперед

Сестра Джин хорошо понимает современные технологии, следит за новостями и называет адаптивность своей суперсилой.

"Если вы не будете двигаться вперед, вы очень быстро отстанете", - пишет она в своей книге.

Монахиня называет себя королевой селфи, поскольку многие хотят с ней сфотографироваться. Это делает их счастливыми, поэтому она с удовольствием делает это, говорит она.

4. Хорошие гены

Джин считает, что во многом ее долголетие происходит от отца.

Он прожил 95 лет, и несколько его братьев и сестер достигли такого же возраста.

Когда мне исполнилось 95 лет, я подумала: Мне нужно действительно готовиться пойти к Богу. Но я все еще здесь", - говорит она.

5. Просыпайтесь и ложитесь спать радостно

Если вы не позаботитесь о себе, вы не сможете позаботиться о других, говорит сестра Джин.

Важно выделить спокойное время для молитвы и размышлений, чтобы позаботиться о своем разуме, добавляет она в своей книге.

Монахиня просыпается в 5 утра и делает паузу для 30-минутной медитации. Затем вечером она находит время, чтобы подумать обо всех хороших вещах, которые она сделала в тот день.

"Я все еще ложусь спать каждый вечер с улыбкой на лице, благодарностью в сердце и любовью в душе", - пишет она в своей книге.

6. Ешьте в меру

Сестра Джин говорит, что ест практически все, но не слишком много.

Обед - это ее более мощный прием пищи, а затем она ест легче во время ужина, выбирая суп, салат или бутерброд. В молодости она очень осторожно подходила к своему рациону, но в последние годы стала спокойнее.

На свой день рождения сестра Джин наслаждалась куриным фрикасе, домашней лапшой, горохом и кексом, едой, которую она всегда просила приготовить свою маму на ее особый день.

7. Оставайтесь положительными и радостными

Сестра Джин говорит, что никогда не была в депрессии и считает, что для стресса нужно слишком много энергии. Она приписывает свое хорошее психическое здоровье своим родителям, создавшим для нее счастливый дом, и ее двум братьям.

Они также привили ей любовь к спорту, которую она называет лучшим учителем командной работы.

"Я многому научилась у мамы и папы. Они были такими положительными все время. Они сказали нам, что мы действительно можем что-то сделать, если действительно попробуем, и я в это верю", - резюмировала долгожительница.