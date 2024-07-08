104-річний ветеран війни розкрив свій секрет довголіття, від якого лікарі в шоці

Днями ветеран Другої світової війни Гордон Гренвіль-Хант відсвяткував свій 104-й день народження. Поважну дату чоловік зустрів у чудовому настрої та... з відмінним здоров'ям. Однак його секрет довголіття може багатьох здивувати.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Sun ділиться секретом довгого життя пана Гордона.

В чому секрет довголіття 104-річного чоловіка?

Зараз Гренвіль-Хант мешкає у будинку для людей похилого віку Larks Leas Rest Home у містечку Бландфорд-Форум, що у графстві Дорсет на південному заході Англії.

За словами чоловіка, протягом життя він не дотримувався суворих дієт і не приймав жодних препаратів для зниження холестерину. Натомість завжди "їв те, що йому подобалося".

А найбільше йому подобається... повний англійський сніданок, який включає до себе бекон, яєшню, квасолю у томатному соусі, ковбасу, смажений помідор, тости та чай (або каву).

Гордон Гренвіль-Хант (фото: BNPS)

Цю страву навіть самі англійці називають "потужною бомбою з калорій і холестерину". Однак містера Гордона, схоже, це не хвилює.

"Холестерин? Ніколи не замислювався про це. Я просто їм те, що смакує, і насолоджуюся життям!" - сміється Гренвіль-Хант.

Попри ігнорування загальноприйнятих рекомендацій щодо вживання продуктів, які можуть підвищити рівень холестерину, здоров'я ветерана вражає: у нього нормальний тиск, рівень цукру в крові, і він не приймає жодних ліків, окрім знеболюючих за потреби.

"Сніданок налаштовує мене на день. Я міг би легко зʼїсти здоровий овочевий салат, але після цього заїв би його повним англійським сніданком", - жартує чоловік.

Гордон Гренвіль-Хант (фото: facebook.com/blandfordforummayor)

Можливо, секрет довголіття чоловіка полягає зовсім не у харчуванні, а у ставленні до життя.

"Він їсть, як кінь, і такий упертий, як мул. При цьому він - найпозитивніша людина, яку я знаю. Його склянка переповнена, вона ніколи не буває наполовину [наповнена]", - розповідає журналістам 70-річний син Гордона Філіп.

Гордон Гренвіль-Хант (фото: facebook.com/blandfordforummayor)

Під час Другої світової війни електрик Гордон служив у Королівському корпусі інженерів. Потім працював на автомобілебудівну компанію British Leyland.

І завжди його головний прийом їжі складався з повного англійського сніданку. Ба більше, були часи, коли на обід він регулярно їв фіш-енд-чипс (страва, що складається з риби, обсмаженої в фритюрі, і нарізаної крупними скибочками картоплі фрі) - теж не надто корисну страву.

Гордон Гренвіль-Хант в молодості (фото: BNPS)

Важливо пам'ятати, що високий холестерин - один із найрозповсюдженіших факторів ризику серцево-судинних захворювань.

Тому лікарі застерігають від узагальнень на основі історії однієї людини, адже кожен випадок унікальний.

Для визначення особистого ризику ССЗ та отримання відповідних рекомендацій щодо способу життя, харчування та лікування, обов'язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем.