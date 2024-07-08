104-летний ветеран войны раскрыл свой секрет долголетия, от которого врачи в шоке

На днях ветеран Второй мировой войны Гордон Гренвиль-Хант отметил свой 104-й день рождения. Почтительную дату мужчина встретил в отличном настроении и... с отличным здоровьем. Однако его секрет долголетия может многих удивить.

В чем секрет долголетия 104-летнего мужчины?

Сейчас Гренвиль-Хант проживает в доме престарелых Larks Leas Rest Home в городке Бландфорд-Форум, расположенном в графстве Дорсет на юго-западе Англии.

По словам мужчины, в течение жизни он не соблюдал суровые диеты и не принимал никаких препаратов для снижения холестерина. Зато всегда "ел то, что ему нравилось".

А больше всего ему нравится... полный английский завтрак, включающий в себя бекон, яичницу, фасоль в томатном соусе, колбасу, жареный помидор, тосты и чай (или кофе).

Гордон Гренвиль-Хант (фото: BNPS)

Это блюдо даже сами англичане называют "мощной бомбой из калорий и холестерина". Однако мистера Гордона, похоже, это не волнует.

"Холестерин? Никогда не задумывался об этом. Я просто им то, что нравится, и наслаждаюсь жизнью!" - смеется Гренвиль-Хант.

Несмотря на игнорирование общепринятых рекомендаций по употреблению продуктов, которые могут повысить уровень холестерина, здоровье ветерана поражает: у него нормальное давление, уровень сахара в крови, и он не принимает никаких лекарств, кроме обезболивающих при необходимости.

"Завтрак настраивает меня на день. Я мог бы легко съесть здоровый овощной салат, но после этого заел бы его английским завтраком", - шутит мужчина.

Гордон Гренвиль-Хант (фото: facebook.com/blandfordforummayor)

Возможно, секрет долголетия мужчины заключается вовсе не в питании, а в отношении к жизни.

"Он ест, как лошадь, и такой упрямый, как осел. При этом он - самый положительный человек, который я знаю. Его стакан переполнен, он никогда не бывает наполовину [наполнен]", - рассказывает журналистам 70-летний сын Гордона Филипп.

Гордон Гренвиль-Хант (фото: facebook.com/blandfordforummayor)

Во время второй мировой войны электрик Гордон служил в Королевском корпусе инженеров. Затем работал на автомобилестроительную компанию British Leyland.

И всегда его главный прием пищи состоял из полного английского завтрака. Более того, было время, когда на обед он регулярно ел фиш-энд-чипс (блюдо, состоящее из рыбы, обжаренной во фритюре, и нарезанной крупными ломтиками картофеля фри) - тоже не слишком полезное блюдо.

Гордон Гренвиль-Хант в молодости (фото: BNPS)

Важно помнить, что высокий холестерин - один из самых распространенных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому врачи предостерегают от обобщений на основе истории одного человека, ведь каждый случай уникален.

Для определения личного риска ССЗ и получения соответствующих рекомендаций по образу жизни, питанию и лечению обязательно проконсультируйтесь с семейным врачом.