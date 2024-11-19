1000 днів війни: що українські зірки постять у соцмережах і хто "морозиться"

Катя Осадча

Відома телеведуча, яка після початку повномасштабного вторгнення організувала пошук зниклих безвісти, продовжує жити, працювати та виховувати дітей в Україні.

"Я жену думку про те, що треба бігти. Що треба відвозити дітей. Моя реакція на стрес - не тікати, а битися. Тому треба не зраджувати собі і битися далі", - зазначила вона.

Євген Клопотенко

Шеф-кухар Євген Клопотенко лаконічно написав: "+1000 причин любити Україну, окрім тих, що були 1000 днів тому. +1000 причин ненавидіти рус..ю, крім тих, що були 1000 днів тому".

Надя Дорофєєва

Популярна співачка Надя Дорофєєва теж поділилася своїми думками:

"1000 днів розбитих мрій.

1000 днів скалічених душ.

1000 днів надзусиль.

1000 найстрашніших днів.

1000 днів, які змінили нас назавжди".

Олексій Нагрудний

Зірка серіалів "Жіночий лікар. Нове життя" та "Реванш", актор Олексій Нагрудний також розповів, як його змінила велика війна.

"Ця війна змінила всіх нас. Як батько, я навчився бачити війну крізь очі своїх синів - один із них ще зовсім маленький і не розуміє, чому світ такий неспокійний і несправедливий", - зазначив артист.

Скриншоти

Люда з Голлівуду

Блогерка Люда з Голлівуду (справжнє ім'я - Людмила Луцук) згадала про втрати серед мирних жителів та про те, що світ не чує Україну.

"Світ повинен зрозуміти, що ціна кожної хвилини війни надто висока, але здається, що у них заплющені очі та вуха. Дуже сподіваюся, що світ прозріє, поки що від нас хоч щось залишиться", - наголосила вона.

Туча

Українська співачка Туча (справжнє ім'я - Марія Тучка) написала у своєму блозі: "1000 днів повномасштабної. 3926 дня війни на території України. р*осія - держава-терорист все своє існування".

Анна Завальська

Ексучасниця популярного гурту "Алібі", співачка Анна Завальська написала довгий пост про те, через що пройшли українці за ці два з половиною роки війни.

Надя Матвєєва

Телеведуча Надя Матвєєва опублікувала фото, на якому вона зображена у вигляді ляльки-мотанки.

"Нехай тримає і сил додає любов до життя, надія та Божа підтримка, віра у вільну Україну. Кожен із нас оберіг", - зазначила вона.

Надя Матвєєва (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Анна Кошмал

Актриса Анна Кошмал також поділилася своїми спогадами та переживаннями.

"Для мене ці архіви важливі. Тому що я ніколи нічого і нікого не забуду. Усіх, хто не витримав, усіх, хто загинув, усіх, хто виявив своє велике добре серце. Біль притуплюється, але він залишається з нами на все життя. До цього часу", - зазначила вона.

Аліна Доротюк

Телеведуча Аліна Доротюк написала, що, незважаючи на всі жахи війни, вона пишається бути українкою.

Інші знаменитості, серед яких співачка Тіна Кароль, артист Дмитро Монатик та його дружина, ведучі Володимир Остапчук, Григорій Решетнік, Марічка Падалко, актриса Анастасія Цимбалару, модельєр Андре Тан, згадали про 1000 днів війни у своїх сториз.

Хто із зірок "морозиться"

Водночас є знаменитості, які продовжують ігнорувати тему війни в Україні. Так, наприклад, українська співачка Слава Камінська, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала з дітьми та продовжує жити в Європі, не лише не згадує про трагічні події на батьківщині, а й публікує пости російською мовою.

Не поспішають говорити про війну і чоловіки-артисти, які втекли. Серед них репер та продюсер Потап та танцюрист Влад Яма, а також актор та онук Богдана Ступки Дмитро, який виїхав з України до США ще до початку вторгнення, проте досі не наважився повернутися на батьківщину.

Потап та Влад Яма (колаж: РБК-Україна)