1000 дней войны: что украинские звезды постят в соцсетях и кто "морозится"

Катя Осадчая

Известная телеведущая, которая после начала полномасштабного вторжения организовала поиск пропавших без вести, продолжает жить, работать и воспитывать детей в Украине.

"Я гоню мысль о том, чтобы бежать. Чтобы увозить детей. Моя реакция на стресс - не убегать, а биться. Поэтому нужно не изменять себе и биться дальше", - отметила она.

Евгений Клопотенко

Шеф-повар Евгений Клопотенко лаконично написал: "+1000 причин любить Украину, кроме тех, что были 1000 дней назад. +1000 причин ненавидеть рус..ю, кроме тех, что были 1000 дней назад".

Надя Дорофеева

Популярная певица Надя Дорофеева тоже поделилась своими мыслями:

"1000 дней разбитых мечт.

1000 дней искалеченных душ.

1000 дней сверхусилий.

1000 самых страшных дней.

1000 дней, которые изменили нас навсегда".

Алексей Нагрудный

Звезда сериалов "Жіночий лікар. Нове життя" и "Реванш", актер Алексей Нагрудный также рассказал, как его изменила большая война.

"Эта война изменила всех нас. Как отец, я научился видеть войну сквозь глаза своих сыновей - один из них еще совсем маленький и не понимает, почему мир так неспокойный и несправедливый", - отметил артист.

Скриншоты

Люда с Голливуда

Блогерша Люда с Голливуда (настоящее имя - Людмила Луцук) вспомнила о потерях среди мирных жителей и о том, что мир не слышит Украину.

"Мир должен понять, что цена каждой минуты войны слишком высока, но кажется, что у них закрыты глаза и уши. Очень надеюсь, что мир прозреет, пока от нас хоть что-то отанется", - подчеркнула она.

Туча

Украинская певица Туча (настоящее имя - Мария Тучка) написала в своем блоге: "1000 дней полномасштабной. 3926 дня войны на территории Украины. р*осия - государство-террорист все свое существование".

Анна Завальская

Экс-участница популярной группы "Алиби", певица Анна Завальская написала длинный пост о том, через что прошли украинцы за эти два с половиной года войны.

Надя Матвеева

Телеведущая Надя Матвеева опубликовала фото, на котором она изображена в виде куклы-мотанки.

"Пусть держит и сил прибавляет любовь к жизни, надежда и божья поддержка, вера в свободную Украину. Каждый из нас оберег", - отметила она.

Надя Матвеева (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Анна Кошмал

Актриса Анна Кошмал также поделилась своими воспоминаниями и переживаниями.

"Для меня эти архивы важны. Потому что я никогда ничего и никого не забуду. Всех, кто не выдержал, всех, кто погиб, всех, кто проявил свое великое доброе сердце. Боль притупляется, но она остается с нами на всю жизнь. До сих пор", - отметила она.

Алина Доротюк

Телеведущая Алина Доротюк написала, что несмотря на все ужасы войны, она горда быть украинкой.

Другие знаменитости, среди которых певица Тина Кароль, артист Дмитрий Монатик и его супруга, ведущие Владимир Остапчук, Григорий Решетник, Маричка Падалко, актриса Анастасия Цимбалару, модельер Андре Тан, вспомнили о 1000 дней войны в своих сториз.

Кто из звезд "морозится"

В то же время есть знаменитости, которые продолжают игнорировать тему войны в Укране. Так, например, украинская певица Слава Каминская, которая после начала полномасштабного вторжения выехала с детьми и продолжает жить в Европе, не только не вспоминает о трагических событиях на родине, но и публикует посты на русском языке.

Не спешат говорить о войне и сбежавшие мужчины-артисты. Среди них рэпер и продюсер Потап и танцор Влад Яма, а также актер и внук Богдана Ступки Дмитрий, который выехал из Украины в США еще до начала вторжения, однако до сих пор не решился вернуться на родину.

Потап и Влад Яма (коллаж: РБК-Украина)