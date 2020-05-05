В Минздраве сделали новое заявление о снятии карантина

Карантин в Украине продлен до 22 мая, но уже с 11 числа начнется ослабление ограничительных мер. В Минздраве считают, если полностью отменить карантин 11 мая, в стране произойдет вспышка болезни. Это приведет к 100 тысячам смертей по одному из сценариев.

Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире политического шоу "Свобода слова" на ICTV.

По словам чиновника, в Минздраве приняли решение балансировать между восстановлением экономики и борьбой с эпидемией. Ведь потери экономики, говорит Ляшко, нельзя сравнить с потерей человеческих жизней.

"Мы не можем сегодня отпустить всю страну полностью из карантина, поскольку имеем несколько прогнозов. Согласно одному из них, если отменить все ограничения 11 мая, то можно получить до 100 тысяч летальных случаев", - заявил он.

Ранее Виктор Ляшко заявлял, что Украина идет по польскому сценарию распространения коронавируса, тогда как Россия и Беларусь пошли по сценарию Италии и Испании.

Тем временем в Украине третий день подряд снижается число новых заболевших коронавирусом.

Мы писали, что злоупотребление популярными способами профилактики коронавируса может привести к новым вспышкам болезни.

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