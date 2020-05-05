У МОЗ зробили нову заяву про зняття карантину

Карантин в Україні продовжено до 22 травня, але вже з 11 числа почнеться ослаблення обмежувальних заходів. У МОЗ вважають, якщо повністю скасувати карантин 11 травня, в країні відбудеться спалах хвороби. Це призведе до 100 тисяч смертей за одним зі сценаріїв.

Таку заяву зробив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі політичного шоу "Свобода слова" на ICTV.

За словами чиновника, в МОЗ прийняли рішення балансувати між відновленням економіки і боротьби з епідемією. Адже втрати економіки, каже Ляшко, не можна порівняти з втратою людських життів.

"Ми не можемо сьогодні відпустити всю країну повністю з карантину, оскільки маємо кілька прогнозів. Згідно одному з них, якщо скасувати всі обмеження 11 травня, то можна отримати до 100 тисяч летальних випадків", - заявив він.

Раніше Віктор Ляшко заявляв, що Україна йде за польським сценарієм поширення коронавіруса, тоді як Росія і Білорусь пішли за сценарієм Італії та Іспанії.

Тим часом в Україні третій день підряд знижується число нових хворих на коронавірус.

Ми писали, що зловживання популярними способами профілактики коронавіруса може призвести до нових спалахів хвороби.

Також повідомлялося, що вчені винайшли новий інноваційний метод лікування коронавіруса без використання препаратів.