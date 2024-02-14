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100-летнюю мазанку превратили в современное общественное пространство. Вот как она сейчас выглядит

Среда 14 февраля 2024 19:08
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100-летнюю мазанку превратили в современное общественное пространство. Вот как она сейчас выглядит Заброшенный дом превратили на общественное пространство (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В селе Чернещина Харьковской области восстановили заброшенную мазанку и теперь она будет служить центром для проведения общественных мероприятий.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Культурний Діалог/Сultural dialogue" в Facebook.

Как выглядит современная мазанка

Дом восстановили в рамках большего проекта, который стремится создать общественные центры в 10 общинах разных регионов. Его финансирует Cedos и Western NIS Enterprise Fund.

Теперь восстановленную 100-летнюю мазанку можно использовать как лекторий, коворкинг, зал для событий и вечеринок, детскую студию, кинотеатр, образовательное пространство и т. д.

"В нашем доме постоянно бурлит настоящая жизнь! Наш проект - это не только о физических преобразованиях. Это еще и об образовании, молодежи, своем местном контексте, познании и исследовании культуры края, обычаев и искусств. Вместе с молодежью и педагогами громады мы провели небольшое исследования, чтобы понять насколько еще сохранены сведения о традициях строительства, ремесел и элементах народного творчества в наших краях", - говорит один из участников проекта Артур Койчуренко.

По его словам, новое общественное пространство будет украшением района и местом объединения громады.

100-летнюю мазанку превратили в современное общественное пространство. Вот как она сейчас выглядит

100-летнюю мазанку превратили в современное общественное пространство. Вот как она сейчас выглядит100-летнюю мазанку превратили в современное общественное пространство. Вот как она сейчас выглядит100-летнюю мазанку превратили в современное общественное пространство. Вот как она сейчас выглядитВот так сейчас выглядит столетняя мазанка (фото: Facebook/Культурный Диалог/Сultural dialogue)

"Когда у вас в деревне всего 300 человек, то очень важно, чтобы все было максимально универсально. Сельские люди с этим умело справляются. Мы докажем, что бывший дом может быть и коворкингом, и митинг-румом, и лекторием, интерактивным театром, коференц -холлом, детской студией, кинотеатром, пространством группового онлайн обучения с преподавателем", - говорит архитектор Александр Столовой.

100-летнюю мазанку превратили в современное общественное пространство. Вот как она сейчас выглядит100-летнюю мазанку превратили в современное общественное пространство. Вот как она сейчас выглядитВот так сейчас выглядит столетняя мазанка (фото: Facebook/Культурный Диалог/Сultural dialogue)

Раньше мы делились проектом мемориала, который планируют построить в Ягодном.

Читайте также о том, как будет выглядеть завод по производству Bayraktar, который уже строят в Украине.

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