100-річна екстравагантна американка розкрила незвичайний секрет свого довголіття

Нана, яка танцює

Ширлі веде сторінку в Instagram, де регулярно публікує відео з танців. Саме вони є її пристрастю, з ранньої юності. І у свої 100 років, які вона називає "не більше ніж цифрою", вона чудово справляється на танцполі.

Танцям Ширлі Гудман присвятила більшу частину свого життя і навіть відкрила власну школу, де викладала балет та бальні танці. Після заміжжя школу довелося закрити, але танці так і залишилися частиною її життя. Серед інших захоплень – теніс та гольф. А навчилася танцювати Ширлі у 8 років – у свого батька, який майстерно виконував чечітку.

фото: Ширлі Гудман у юності (instagram.com/the.dancing.nana)

У 2019 році американка виконала Tush Push (різновид кантрі-танцю, який підходить для блюзової музики) на весіллі свого племінника. Відео з танцюючою Ширлі дуже швидко стало вірусним у мережі. А їй на хвилиночку було на той момент уже майже 96 років.

"Я б порадила людям, якщо вони взагалі люблять музику, залишити її у своєму житті, а не просто сидіти вдома у кріслі-качалці", - каже Ширлі.

Фото: Ширлі Гудман (instagram.com/the.dancing.nana)

Як їй вдалося зберегти енергію та здоров'я

За словами довгожительки, підтримувати себе у формі їй допомагають йога, танці та шоколад після їди щодня.

Щоранку Гудман займається йогою по відеозв'язку з донькою Джоан, яка мешкає в Олбані, штат Нью-Йорк. Майже до 90-річного віку вона грала у теніс. А ось ходити пішки вона не любить.

Другим секретом свого довголіття американка називає збереження стійкості, попри життєві невдачі. У Ширлі діагностували серцеве захворювання, вона вже перенесла дві операції на відкритому серці, їй встановили кардіостимулятор і стент. Також є проблеми із зором та слухом. Однак усі ці неприємності не заважають їй радіти кожному прожитому дню.

"Мої ноги все ще працюють. Я оптимістка. Я намагаюся весь час мислити позитивно. Це дуже важливо. У мене є браслет із написом "позитив". Я ношу його щодня і намагаюся берегти позитивний настрій", - каже жінка.

Шоколад – обов'язково

Для щасливого та довгого життя Ширлі рекомендує їсти те, що подобається і не зациклюватися на рекомендаціях лікарів. Вона любить солодке та все, що приготовлене в клярі.

І після кожного прийому їжі вона обов'язково з'їдає шматочок шоколаду або печиво з шоколадними крихтами. При цьому чорний шоколад їй не до смаку, вона любить молочний з горіхами.

У її раціоні не дуже багато овочів, і Гудман зізнається, що їсть майже все що хоче, але невеликими порціями.

Протягом свого життя жінка не курила та не вживала алкоголь. Як зізнається Гудман, смак спиртного їй просто не подобається.

"Я не їм здорову їжу. Мої діти кричали на мене ... але, коли мені виповнилося 90, вони перестали мене турбувати з цього приводу", - каже Ширлі.

Фото: Ширлі з чоловіком (instagram.com/the.dancing.nana)

Найближчою людиною для неї став чоловік – Альфред Гудман був пілотом під час Другої світової війни. Майже одразу після їхнього весілля він вирушив воювати, а потім кілька років провів у полоні. Однак Альфред покинув цей світ ще 1995 року. Зараз у Ширлі величезна родина – четверо дітей, 10 онуків та 8 правнуків.