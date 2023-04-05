100-летняя экстравагантная американка раскрыла необычный секрет своего долголетия

Нана, которая танцует

Ширли ведет страницу в Instagram, где регулярно публикует видео с танцев. Именно они являются ее страстью, с ранней юности. И в свои 100 лет, которые она называет "не более, чем цифрой", она отлично справляется на танцполе.

Танцам Ширли Гудман посвятила большую часть своей жизни и даже открыла собственную школу, где преподавала балет и бальные танцы. После замужества школу пришлось закрыть, но танцы так и остались часть ее жизни. Среди других увлечений - теннис и гольф. А научилась танцевать Ширли в 8 лет - у своего отца, который мастерски исполнял чечетку.

фото: Ширли Гудман в юности (instagram.com/the.dancing.nana)

В 2019 году американка исполнила Tush Push (разновидность кантри-танца, который подходит для блюзовой музыки) на свадьбе своего племянника. Видео с танцующей Ширли очень быстро стало вирусным в сети. А ей, на минуточку, было на тот момент уже почти 96 лет.

"Я бы посоветовала людям, если они вообще любят музыку, оставить ее в своей жизни, а не просто сидеть дома в кресле-качалке", - говорит Ширли.

Фото: Ширли Гудман (instagram.com/the.dancing.nana)

Как ей удалось сохранить энергию и здоровье

По словам долгожительницы, поддерживать себя в форме ей помогают йога, танцы и шоколад после еды каждый день.

Каждое утро Гудман занимается йогой по видеосвязи с дочкой Джоан, которая живет в Олбани, штат Нью-Йорк. Почти до 90-летнего возраста она играла в теннис. А вот ходить пешком она не любит.

Вторым секретом своего долголетия американка называет сохранение стойкости, несмотря на жизненные неудачи. У Ширли диагностировали сердечное заболевание, она перенесла уже две операции на открытом сердце, ей установили кардиостимулятор и стент. Также есть проблемы со зрением и слухом. Однако все эти неприятности не мешают ей радоваться каждому прожитому дню.

"Мои ноги все еще работают. Я оптимистка. Я стараюсь все время мыслить позитивно. Это очень важно. У меня есть браслет с надписью "позитив". Я ношу его ежедневно и стараюсь беречь позитивное настроение", - говорит женщина.

Шоколад - обязательно

Для счастливой и долгой жизни Ширли рекомендует есть то, что нравится и не зацикливаться на рекомендациях врачей. Она любит сладкое и все, что приготовлено в кляре.

И после каждого приема пищи она обязательно съедает кусочек шоколада или печенье с шоколадными крошками. При этом черный шоколад ей не по вкусу, она любит - молочный с орехами.

В ее рационе не очень много овощей, и Гудман признается, что есть почти все, что хочет, но небольшими порциями.

На протяжении своей жизни женщина не курила и не употребляла алкоголь. Как признается Гудман, вкус спиртного ей просто не нравится.

"Я не ем здоровую пищу. Мои дети кричали на меня…но, когда мне исполнилось 90, они перестали меня беспокоить по этому поводу", - говорит Ширли.

Фото: Ширли с мужем (instagram.com/the.dancing.nana)

Самым близким человеком для нее стал муж - Альфред Гудман был пилотом во время Второй мировой войны. Почти сразу после их свадьбы он отправился воевать, а потом несколько лет провел в плену. Однако Альфред покинул этот мир еще в 1995 году. Сейчас у Ширли огромная семья - четверо детей, 10 внуков и 8 правнуков.