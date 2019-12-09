100% повезет: знаменитый астролог назвал главных счастливчиков декабря

Гороскоп 2019 на декабрь не всем знакам Зодиака предвещает успешное течение дел в финансовом плане. Согласно положению планет и звезд, к концу месяца получить немыслимую прибыль смогут только Львы, Рыбы, Водолеи и Скорпионы. Об этом в своем подробном прогнозе заявил скандально известный астролог Павел Глоба.

Рыбы. Удачное стечение обстоятельств и просто элементарное везение - вот что будет характерно для деловой активности Рыб в декабре. Вы сами можете ощутить в себе нечто вроде проявления дара предвидения, когда интуитивные подсказки будут направлять ваше поведение по наиболее успешному пути. В результате вы сможете всегда быть на шаг впереди. Успешно идет работа по составлению бизнес плана. Составленный вами план будет вполне реалистичным. Также вы сможете войти в коллективный производственный процесс, чем многократно повысите свои способности по достижению поставленных целей. В конце месяца вас могут попросить выйти поработать во внеурочное время на замену коллеги - и это положительно отразится на ваших доходах. В принципе, все за что вы ни возьметесь – принесет вам существенную прибыль.

Водолей. Водолеи в течение декабря смогут проявить себя мастерами тонкой дипломатии и тайного влияния на происходящие события. Вам могут предложить работу с неполным рабочим днем, которая прекрасно впишется в ваш график работы. Либо вы найдете удаленную работу, которую сможете выполнять на дому. В декабре вы сможете успешно оформить к получению причитающиеся вам льготные выплаты, компенсации, субсидии, пенсии. Возможно, вы узнаете, что у вас есть шанс получить налоговые вычеты или иные формы финансовых дотаций в свете появления новых норм закона - и сумеете их применить в своей практике. Но добиться крупного материального достатка вам помогут не лазейки в законе, а сильная отдача любимой работе или делу.

Скорпион. Скорпионы в течении декабря смогут значительно расширить и укрепить свои деловые связи. В поле вашего зрения могут появляться разные люди с предложениями о сотрудничестве и с просьбами оказать им содействие в их вопросах. Здесь очень важно подходить избирательно к своим контактам, чтобы достичь финансового успеха в декабре. В результате интенсивного информационного и финансового обмена идет ускорение бизнеса. Особенно преуспеют в делах торговцы, консультанты и водители транспорта. В конце декабря могут улучшиться условия труда на рабочем месте.

Лев. В начале декабря будет много дел, требующих внимания. Вам предстоит заниматься какой-то важной работой, не всегда интересной, часто отнимающий много сил. Люди, на которых вы привыкли полагаться, с головой погружаются в собственные дела, с ними часто трудно договориться о каких-то совместных действиях. Вторая половина месяца оказывается плодотворнее и удачнее первой. У вас появляется возможность решить какие-то вопросы, возникшие раньше, что повлечет за собой крупные материальные выгоды. Останутся в прошлом сомнения по поводу предложенных проектов, вы почувствуете, что все меньше сомневаетесь в своих силах, все с большим энтузиазмом решите все вопросы. Астролог советует хвататься за любую возможность финансового характера в этот период, так как он является наиболее удачным для Львов в течение последнего полугода.